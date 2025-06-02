Майк Помпео: війна не закінчиться, коли путін скаже «досить»

Війна закінчиться не тоді, коли Путін скаже «досить». Бо вона — не про його бажання, а про боротьбу за свободу. Про це сказав колишній Держсекретар США Майк Помпео на міжнародному безпековому Black Sea Security Forum в Одесі.

Помпео наголосив, що очікувати ініціативи миру від агресора — це небезпечна ілюзія. За його словами, перемога України має бути досягнута не через поступки, а через послідовний тиск на Росію та підтримку української боротьби союзниками.

«Коли це все закінчиться? Це не закінчиться тоді, коли путін скаже: “Я хочу зупинити війну”. Є зло, воно хоче відібрати свободу та волю, якої так прагнуть українці. І Росія захоче зробити те саме щодо Сполучених Штатів», — наголосив Помпео.

Він зазначив, що боротьба України — це частина ширшого фронту глобального протистояння між вільним світом і автократичними режимами. І тому захист України — це також захист Сполучених Штатів й усього демократичного світу.

Таміла Афанасьєва та Меган Моббс, донька американського генерала Кіта Келлога, спецпосланця Президента США з питань України

Зазначимо, Black Sea Security Forum – щорічний міжнародний безпековий форум, ініціатором та головою якого є народний депутат України Олексій Гончаренко. Цьогоріч Чорноморський безпековий форум об’єднав понад 700 гостей з усього світу, зокрема політиків, дипломатів, послів та аналітиків. Як і у 2024 році, Форум присвячений вирішенню найбільш актуальних безпекових, економічних і політичних викликів у Чорноморському регіоні.