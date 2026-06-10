Турнір пам’яті чемпіонів вихователя: у Теплодарі відбудеться всеукраїнське свято єдиноборств

У місті Теплодар Одеської області відбудеться масштабний Всеукраїнський турнір з кікбоксингу WTKA та К-1, присвячений пам’яті видатного тренера Теплодарської ДЮСШ Олександра Алексійчука.

Організаторами спортивного форуму виступили Всесвітня бійцівська ліга AWFL, Одеська обласна федерація К-1, Одеська обласна федерація кікбоксингу WTKA, Теплодарський підрозділ ліги AWFL та клуб DRAGON FIGHT.

Олександр Алексійчук залишив вагомий слід в історії українського спорту, виховавши цілу плеяду чемпіонів України, Європи та світу. Серед його вихованців — старший тренер федерацій К-1 та WTKA Микола Євдокименко.

У рамках турніру спортсмени змагатимуться у розділах К-1, лоу-кік та хард-бокс. До участі запрошуються представники всіх вікових та вагових категорій відповідно до регламенту змагань.

На учасників чекають ексклюзивні нагороди та подарунки від партнерів турніру, а найсильніші команди отримають командні кубки. Особливою окрасою спортивного свята стануть два титульні поєдинки за пояси Чемпіона України AMATEUR PRO AWFL «YOUNG LIONS» у дисциплінах К-1 та ММА.

Організатори переконані, що турнір стане однією з найяскравіших спортивних подій року, об’єднавши спортсменів, тренерів та вболівальників навколо ідей спортивної майстерності, сили духу та пам’яті про наставника, який присвятив своє життя розвитку молодих талантів.

Змагання відбудуться за адресою: м. Теплодар, вул. Польова, 1. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 (97) 804-25-64.