Удар сили: в Одесі відбудеться масштабний турнір з кікбоксингу WTKA та K-1

Анонс події: В Одесі відбудеться масштабний турнір з кікбоксингу WTKA та K-1 у рамках Міжнародних Спортивних Ігор на Кубок президента Міжнародної освітньої кампанії.

До участі запрошуються школярі, студенти, спортсмени та тренери з усієї України. Участь — безкоштовна!

На глядачів і учасників чекають видовищні поєдинки у розділах WTKA та K-1, участь найсильніших бійців з різних регіонів країни, урочисте нагородження переможців і призерів, подарунки від партнерів, професійне екіпірування та високий рівень організації. Суддівство забезпечуватимуть кваліфіковані та неупереджені фахівці, а атмосфера змагань буде сповнена сили духу, честі та спортивної єдності.

📅 Дата: 24 травня

📍 Місце проведення: Спортивний комплекс НУ «ОЮА»

Це більше, ніж змагання — це простір, де народжуються чемпіони, гартується характер і перевіряється сила волі.

Долучайтеся до події, що об’єднує молодь і формує майбутнє українського спорту. До зустрічі на рингу! 🥊