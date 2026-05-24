Картину німецького художника Герхарда Ріхтера продали в Нью-Йорку за 35 мільйонів доларів

Картину Герхарда Ріхтера із зображенням свічки, що палає, продали на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за 35 мільйонів доларів. Торги відбулися 20–21 травня. Робота стала найдорожчим лотом добірки з восьми творів художника з особистої колекції американської артдилерки Маріан Ґудман, яка померла на початку року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Йдеться про картину "Свічка (510-1)" 1982 року – частину однойменної серії. Полотно розміром 100 на 70 сантиметрів зображує свічку на підвіконні, освітлену м'яким світлом зліва, з тінню в правій частині композиції.

Дослідники часто трактують цю серію в контексті громадянського протесту в НДР. Ґудман придбала роботу безпосередньо у Ріхтера в рік падіння Берлінської стіни. Публічно її не показували близько 25 років. Стартова ціна на торгах становила 35 мільйонів доларів, продати полотно вдалося за 35 135 000 доларів.

Герхард Ріхтер, "Свічка (510-1)"

picture-alliance/dpa

Окрім "Свічки", з молотка пішли ще сім робіт Ріхтера з колекції Гудман. Абстрактне полотно "Мак (830-1)" продали за 20 мільйонів, "Абстрактну картину (825-11)" – за 8 мільйонів, ціни на інші роботи коливалися від 2 до 6 мільйонів доларів. Розфарбована фотографія "10 грудня 99 року (Флоренція)" була продана за 241 300 доларів.

Найдешевшим лотом стала невелика розфарбована олією фотографія з підписом "18 червня 2009 року Ріхтер". На ній зображені сам художник і Маріан Гудман у виставковому залі. Стартова ціна становила 30 тисяч доларів, фінальна – 82 550 доларів.

Маріан Гудман почала представляти творчість Ріхтера у США із середини 1980-х років і відіграла ключову роль у його виході на американський ринок. Сам художник неодноразово наголошував, що уникає сталого стилю й сприймає живопис як спосіб мислення, а не впізнаваний почерк.

Герхард Ріхтер – німецький художник та фотограф. Вважається одним із найдорожчих митців сучасності.

Ріхтер відомий своїми фотореалістичними картинами, написаними як копії фотографій. Йому належить також низка абстрактних творів. 1972 року репрезентував Німеччину на Венеційському бієнале. Ріхтер створив вітраж для фасаду Кельнського собору.





Источник