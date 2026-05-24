Молодіжний фестиваль «Активний двіж» провели в Одесі. Фото

У парку ім. Т.Г. Шевченка відбувся фестиваль сучасної вуличної культури «Активний двіж». Захід об’єднав учасників і прихильників хіп-хопу та брейкдансу.

У межах фестивалю пройшли танцювальні батли у номінаціях Hip-Hop та All Styles, у яких взяли участь понад сто танцюристів.

Музичний супровід заходу забезпечив діджей-сет, а глядачі підтримували учасників протягом конкурсної програми. Організатори зазначають, що міські парки та громадські простори дедалі частіше стають майданчиками для проведення молодіжних і спортивно-культурних заходів.

Фестиваль реалізовано в межах програми Президента України «Активні парки» за підтримки Міністерства молоді та спорту України, «Агенції масового спорту України» та КП «Парки Одеси».

Джерело