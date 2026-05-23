Трехсторонние переговоры США с Россией и Украиной по завершению войны в Украине пока приостановлены, потому что Соединенные Штаты Америки "не хотят проводить бесконечные встречи, если они ни к чему не приводят".

Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио на брифинге во время саммита НАТО, сообщает Sky news.

"Мы будем рады заняться этим, если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры. Мы готовы и в дальнейшем выполнять эту роль, несмотря на ложные слухи о том, что мы якобы заставляем украинцев к чему-то. Но мы также не заинтересованы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят", — сказал Рубио.

По его словам, "США были единственными с кем готовы были разговаривать в Украине и РФ".

"Мы были единственными, с кем были готовы разговаривать и россияне, и украинцы, поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не дал результатов. В этом и суть", — заявил Марко Рубио.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон вернется к переговорам только в случае изменения динамики.

"Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста", — сказал он.

Переговоры о мире: что известно

Напомним, что 11 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с Соединенными Штатами продолжает работать над дипломатическими механизмами завершения войны и вопросом обмена пленными. По его словам, министр обороны Рустем Умеров во время визита в США обсудил возможные переговоры на уровне лидеров, а также новые международные договоренности в сфере оборонных технологий.

Также Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной в третьих странах, если будет достигнута окончательная фиксация договоренностей между сторонами. По его словам, война якобы "движется к завершению", однако никаких конкретных условий или сроков он не назвал.





