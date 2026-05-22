В январе–апреле налогоплательщики уплатили в бюджет 73,5 млн грн сбора за парковочные места для транспортных средств. Поступления выросли на 12,3% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

По данным ГНС, регионы-лидеры по объемам уплаты сбора:

- Одесская область – 27,1 млн грн;

- Львовская область – 19,5 млн грн;

- Днепропетровская область – 16,7 млн грн;

- Ивано-Франковская область – 3,8 млн грн.

"Такой рост свидетельствует о существенном повышении правового сознания предпринимателей. Кроме того, положительные изменения стали возможными благодаря внедрению безналичных расчетов и эффективному контролю со стороны налоговой службы, что делает этот сектор более прозрачным", – отмечают в налоговой.

Средства от сбора за места для парковки транспортных средств остаются в общинах.

Напомним:

В Киеве с 27 апреля впервые за пять лет обновили стоимость парковки, тарифы выросли на 5 грн для каждой из трех зон. Кроме того, в столице ввели месячные абонементы со скидкой 90% для физических лиц, которые платят налоги в бюджет города.

Как пояснили ЕП в "Киевтранспарксервис", новые тарифы и абонементы ввели "для эффективного управления транспортным потоком, снижения загруженности дорожной сети и повышения доступности парковочных мест".

В Киеве после повышения тарифов на парковку обновили более 1,2 тыс. информационных табличек, на это город потратил 767,6 тыс. грн.

