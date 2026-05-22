Мировая энергетика продолжает демонстрировать парадоксальную тенденцию: несмотря на активные разговоры о «зеленом переходе», уголь по-прежнему остается одним из ключевых источников энергии для крупнейших экономик мира. Особенно ярко это проявляется в Азии, которая сегодня фактически определяет глобальную угольную повестку.

Согласно Статистическому обзору мировой энергетики за 2025 год, в 2024 году мировое производство угля достигло рекордных объемов, а абсолютным лидером стал Китай. На его долю пришлось 4,78 миллиарда тонн угля — более половины мирового производства, или 51,7%. Это означает, что Китай сегодня добывает больше угля, чем все остальные страны мира вместе взятые.

Подобная концентрация производства свидетельствует не только о масштабах китайской промышленности, но и о фундаментальной зависимости мировой экономики от дешевых и стабильных энергоресурсов. Несмотря на активное развитие солнечной и ветровой энергетики, Китай продолжает опираться на уголь как на основу своей энергетической безопасности и промышленного роста.

В то же время глобальный рынок угля становится все более концентрированным. Всего шесть стран обеспечивают почти 90% мирового производства. Помимо Китая, крупнейшими игроками остаются Индия, Индонезия, США, Австралия и Россия. Такая структура делает рынок менее диверсифицированным и усиливает влияние крупнейших производителей на мировую энергетику и цены на сырье.

Особое внимание эксперты обращают на Индию и Индонезию. Эти государства стремительно увеличивают добычу угля на фоне роста населения, урбанизации и промышленного развития. Для многих азиатских стран уголь остается наиболее доступным источником электроэнергии, особенно в условиях нестабильности мировых энергетических рынков и высоких затрат на масштабный переход к альтернативным источникам энергии.

При этом в Европе и ряде западных стран продолжается постепенное сокращение угольной генерации. Однако глобальная статистика показывает: снижение потребления в одних регионах компенсируется быстрым ростом спроса в Азии. В результате мировое производство угля не падает, а продолжает расти.

Сложившаяся ситуация подчеркивает главный энергетический парадокс XXI века: человечество декларирует курс на декарбонизацию, но мировая экономика пока не готова отказаться от угля как от одного из самых надежных и дешевых видов топлива. А значит, именно Азия и прежде всего Китай еще долго будут определять энергетический баланс планеты.