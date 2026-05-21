Как сообщили в ведомстве, сервис доступен на официальном портале ГПСУ и предназначен для проверки ограничений, наложенных судом или исполнительной службой – в частности, из-за задолженностей по алиментам, штрафам или другим обязательствам.

При этом ограничения, связанные с действием военного положения (в том числе для мужчин 18–60 лет и лиц, подпадающих под отдельные нормы правил пересечения границы), в системе не отображаются и проверяются по отдельным процедурам.

Работа сервиса организована следующим образом:

регистрация осуществляется через электронную подпись, сервисы id.gov.ua, «Дія.Підпис», BankID или КЭП; вход – через личный кабинет на портале пограничной службы; проверка происходит автоматически в базах данных ведомства в режиме реального времени; результат отображается мгновенно: «Ограничений нет» или «Есть временное ограничение».

Сервис работает круглосуточно и доступен с любых устройств – смартфонов, планшетов и компьютеров.

Доступ к «Личному кабинету» осуществляется по ссылке:

