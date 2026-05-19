EBA вимагає від уряду розкрити інформацію про угоди у межах Американсько-Українського фонду відбудови

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Мінекономіки та Агенції державно-приватного партнерства з вимогою надати інформацію та копії угод про комерційне партнерство в межах Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, підписаного 30 квітня 2025 року та ратифікованого Верховною Радою. Про це повідомила пресслужба EBA 18 травня.





Деталі

Йдеться про документи про обмежене партнерство та створення товариства з обмеженою відповідальністю в межах інвестфонду.

Фонд створено для стимулювання інвестицій у критично важливі сектори української економіки з фокусом на відбудову. Водночас окремі положення угоди про обмежене партнерство передбачають запровадження умов під час видачі ліцензій на користування надрами, зокрема можливість вимог щодо укладення угод про закупівлю видобутої продукції.

EBA наголошує, що такі механізми можуть впливати на діяльність надрокористувачів, конкурентне середовище та інвестиційну привабливість видобувної галузі України.

Окремо в асоціації звертають увагу, що Агенція ДПП віднесла документи, пов’язані з угодами, до службової інформації.

Водночас бізнес-спільнота посилається на законодавство про доступ до публічної інформації, яке передбачає відкриття частини даних навіть у разі обмеженого доступу до окремих положень, а також визначає чіткі підстави для грифу «для службового користування».

Асоціація вважає, що зміст угод є суспільно значущим, оскільки він формує правила роботи інвесторів і надрокористувачів в Україні, та закликає забезпечити відкритість відповідних документів.

Лист направлено міністру економіки, довкілля та сільського господарства України Олексію Соболеву та директору Агенції ДПП Ніко Гачечиладзе.

Контекст

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови створили в межах міжурядової угоди, підписаної 30 квітня 2025 року та ратифікованої Верховною Радою. Його мета – залучення приватних та міжнародних інвестицій у відновлення економіки, інфраструктури та стратегічних секторів.

Після підписання рамкової угоди сторони повідомили про укладення додаткових документів між DFC та Агенцією ДПП, які визначають структуру партнерства та механізми роботи фонду.

У березні стало відомо, що інвестиційний фонд відібрав 22 проєкти для подальшого опрацювання, вісім із них формують портфель орієнтовною вартістю $1,2 млрд.





