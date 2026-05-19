EBA вимагає від уряду розкрити інформацію про угоди у межах Американсько-Українського фонду відбудови

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Мінекономіки та Агенції державно-приватного партнерства з вимогою надати інформацію та копії угод про комерційне партнерство в межах Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, підписаного 30 квітня 2025 року та ратифікованого Верховною Радою. Про це повідомила пресслужба EBA 18 травня.
Деталі
- Йдеться про документи про обмежене партнерство та створення товариства з обмеженою відповідальністю в межах інвестфонду.
- Фонд створено для стимулювання інвестицій у критично важливі сектори української економіки з фокусом на відбудову. Водночас окремі положення угоди про обмежене партнерство передбачають запровадження умов під час видачі ліцензій на користування надрами, зокрема можливість вимог щодо укладення угод про закупівлю видобутої продукції.
- EBA наголошує, що такі механізми можуть впливати на діяльність надрокористувачів, конкурентне середовище та інвестиційну привабливість видобувної галузі України.
- Окремо в асоціації звертають увагу, що Агенція ДПП віднесла документи, пов’язані з угодами, до службової інформації.
- Водночас бізнес-спільнота посилається на законодавство про доступ до публічної інформації, яке передбачає відкриття частини даних навіть у разі обмеженого доступу до окремих положень, а також визначає чіткі підстави для грифу «для службового користування».
- Асоціація вважає, що зміст угод є суспільно значущим, оскільки він формує правила роботи інвесторів і надрокористувачів в Україні, та закликає забезпечити відкритість відповідних документів.
- Лист направлено міністру економіки, довкілля та сільського господарства України Олексію Соболеву та директору Агенції ДПП Ніко Гачечиладзе.
Контекст
Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови створили в межах міжурядової угоди, підписаної 30 квітня 2025 року та ратифікованої Верховною Радою. Його мета – залучення приватних та міжнародних інвестицій у відновлення економіки, інфраструктури та стратегічних секторів.
Після підписання рамкової угоди сторони повідомили про укладення додаткових документів між DFC та Агенцією ДПП, які визначають структуру партнерства та механізми роботи фонду.
У березні стало відомо, що інвестиційний фонд відібрав 22 проєкти для подальшого опрацювання, вісім із них формують портфель орієнтовною вартістю $1,2 млрд.