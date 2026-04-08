Європейська Бізнес Асоціація «концептуально» підтримала податкові законопроєкти уряду

Європейська Бізнес Асоціація підтримала комплекс податкових законопроєктів Кабміну, зокрема скасування пільги з ПДВ для посилок до €150, але висловила зауваження до правил для цифрових платформ і підходу до військового збору, повідомила пресслужба асоціації.

Деталі

Скасування пільги з ПДВ на імпорт до €150 (законопроєкт №15112) . Експерти асоціації концептуально підтримують скасування пільгового оподаткування імпорту. Такий крок, зокрема, допоможе наблизити українське податкове та митне законодавство до правил ЄС. До того ж EBA пропонує підготувати відповідні зміни до Митного кодексу для ухвалення спрощеної процедури адміністрування цих митних платежів.

Правила для цифрових платформ (законопроєкт №15111). EBA вважає, що низку положень законопроєкту потрібно уточнити. Йдеться про визначення, хто саме вважається оператором цифрової платформи та підзвітним продавцем-суб'єктом господарювання. Крім того, експерти Асоціації вважають недоцільним запровадження спеціальних банківських рахунків, а також розкриття банківської таємниці підзвітних продавців товарів і послуг. На їхню думку, такі норми можуть лише посилити соціальну напругу та недовіру з боку населення.

(законопроєкт №15110). EBA наголошує на необхідності комплексного перегляду оподаткування доходів фізосіб і системи соціального страхування. На думку експертів, точкове продовження підвищених ставок без системних змін може поглибити дисбаланси та стимулювати тінізацію доходів. Також у бізнесі застерігають, що збереження високого навантаження на фонд оплати праці без урахування умов післявоєнного відновлення може уповільнити економічне зростання та відновлення ринку праці. Асоціація зазначила, що під час розгляду в профільному комітеті парламенту частину їхніх пропозицій вже врахували, зокрема в частині оподаткування цифрових платформ і скасування ПДВ-пільг на імпорт. Бізнес очікує подальшого розгляду законопроєктів у Верховній Раді.

Контекст

Цей пленарний тиждень може стати одним із найрезультативніших за останні місяці роботи парламенту. На голосування виносять два законопроєкти, які влада має ухвалити в межах меморандуму з МВФ, а також рішення про продовження дії військового збору на рівні 5%. На порядку денному і законопроєкти за програмами Ukraine Facility та Світового банку, частину з яких парламент не міг ухвалити ще з середини минулого року. На що є голоси та чи минула криза в Раді, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.





Источник