Уряд хоче переконати МВФ зняти вимогу ПДВ для ФОП, великий законопроєкт знову розділять – Железняк

Уряд хоче переконати МВФ зняти вимогу ПДВ для ФОП, а «великий податковий законопроєкт» розділять на три. Про це 28 березня заявив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на джерело у Кабміні.





Деталі

За словами нардепа, найближчим часом Кабмін готується внести три законопроєкти про податки:

оподаткування цифрових платформ («податок на OLX»). Раніше Uklon, Bolt, Uber і служба доставки Glovo виступили з підтримкою відповідного законопроєкту. Проте 10 брезня Верховна Рада відхилила окремий законопроєкт по оподаткування цифрових платформ.

продовження дії 5% військового збору після скасування військового стану.

після скасування військового стану. скасування пільг на посилки , що передбачає внесення змін у Митний кодекс.

, що передбачає внесення змін у Митний кодекс. Впровадження ПДВ для ФОП не будуть поки подавати. «Спробують переконати МВФ зняти цю вимогу», – зазначив нардеп.

За даними Железняка, законопроєкти подадуть найближчими днями і розглядатимуть 7-9 квітня.

Триває збір заявок від малих та середніх бізнесів для рейтингу Next250 від Forbes Ukrainе. Якщо ваша компанія динамічно зростає та має річний виторг від 10 млн грн до 1 млрд грн, подавайтеся за посиланням.

Контект

20 березня Міністерство фінансів України презентувало законопроєкт, який інтегрує податкові зобов’язання України перед МВФ у єдиний документ. Законопроєкт передбачає обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ спрощенців із доходом від 4 млн грн на рік, запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи від цифрових платформ і оподаткування таких доходів, зокрема на сервісах Uklon та OLX.

Україна та Міжнародний валютний фонд за результатами переговорів, що тривали 17–21 листопада, узгодили на технічному рівні параметри нової 48-місячної програми розширеного фінансування (EFF). Програма передбачає виконання 16 структурних орієнтирів, реалізацію яких мають забезпечити уряд і Верховна Рада, а також чотири обов’язкові попередні умови, без виконання яких старт програми неможливий (prior action).

Після останніх перемовин України з Фондом, prior action були скасовані, утім передбачені ними заходи зберігаються серед ключових маяків нової програми.

У грудні 2025 року Міністерство фінансів винесло на громадське обговорення законопроєкт, що передбачає обов’язкову сплату ПДВ фізичними особами-підприємцями з річним доходом понад 1 млн грн. Документ зазнав критики з боку бізнесу та економістів. У пошуках компромісу між вимогами партнерів та підприємців уряд почав обговорювати з МВФ збільшення ліміту доходу до 2-4 млн грн.

