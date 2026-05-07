Цены на гречку в Украине выросли до максимума за три года. Дороже было только в 2022 году. Побьют ли они исторический рекорд и чего ждать дальше?

На полках магазинов гречка еще есть, но цена уже движется так, будто рынок готовится к дефициту. В марте ее среднемесячная цена еще составляла 54 грн за кг. А уже в конце апреля она выросла почти на 40% - в супермаркетах появились ценники около 75 грн, а отдельные позиции в сетях превышали 90 грн.

И хотя государство и некоторые агроаналитики в унисон отрицали наличие физического дефицита, эта ситуация навевает украинцам неприятные воспоминания о гречке по 100 грн в отдельные дни первого года полномасштабного вторжения.

Почему гречка дорожает

Аграрный рынок живет по принципу "маятника". Высокая цена на определенную продукцию стимулирует фермеров сеять ее больше - предложение растет и цена в конце концов падает. Тогда производители сокращают площади, предложение уменьшается, и через сезон-два эта продукция снова дорожает.

Именно это произошло после ценового пика 2022 года, когда среднемесячная стоимость гречки доходила до 92 грн за кг. Тогда рекордный рост цены нее был связан со спросом на фоне начала большой войны и остановкой импорта из Беларуси и РФ. На эти страны ранее приходилось 60% украинского импорта - в 2021 году 13,6 тыс. тонн гречки.

После этого пика начался длительный период снижения цен, и уже в марте 2024 года потребители могли покупать ее по средней цене в 27 грн за кг, то есть более чем втрое меньше пикового значения. Но для фермеров это был сигнал, что гречка больше не приносит ожидаемую прибыль.

В 2025 году произошел разворот - аграрии посеяли меньше. По данным Минэкономики, в 2024 году под гречку отвели 90,3 тыс. га, а в 2025 году 59,4 тыс. га, то есть почти на треть меньше.

Меньше посеяли - меньше собрали. По итогам сезона аграрии намолотили 82,7 тыс. тонн гречки против 131,7 тыс. тонн в 2024-м, то есть на 37% меньше. В последние годы потребление гречки в Украине, по оценкам экспертов, составляло 90-110 тыс. тонн в год, поэтому меньший урожай начал давить на цены.

Уже в декабре 2025 года средняя розничная стоимость гречки выросла до 44 грн за кг. С начала 2026 года цена крупы продолжила рост и в начале мая составила около 75 грн.

"Мы сейчас наблюдаем постепенное сокращение как запасов предыдущих лет, так и остатков урожая 2025 года, что вызвало соответствующий рост цены", - рассказала ЭП руководитель аналитического отдела ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Светлана Литвин.

В то же время она не видит веских оснований для более резкого подорожания. По ее словам, летом потребление гречки традиционно снижается, так как в рационе появляется больше овощей. Кроме того, покупательная способность украинцев остается ограниченной.

Жестче описал ЭП ситуацию председатель Международной ассоциации гречки Николай Малиенко. По его словам, доступный ресурс постепенно исчерпывается.

"Мы постепенно подкрадываемся к дефициту. Формально гречка еще есть, но товарная гречка сейчас в основном находится у агропроизводителей, которые имеют остатки и не спешат их продавать", - говорит он.

По его словам, часть производителей не спешит продавать крупу и ждет еще лучшей цены, в надежде на компенсацию потерь предыдущих лет, когда гречка была невыгодной или продавалась с убытком.

Еще в начале марта, когда цены были существенно ниже текущих, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил ЭП, что не видит оснований говорить о формировании критического дефицита продукции.

Но риск, на который он тогда обращал внимание, скрывался в поведении покупателей. Тогда в инфопространстве звучали заявления о дефиците, что подталкивало людей покупать впрок. Более дешевые пачки исчезали первыми с полок супермаркетов - на них оставались более дорогие бренды, что подталкивало рост средних цен.

Что дальше

Будет ли дорожать гречка дальше, зависит от площади посевов сезона 2026 года, урожайности и остатков предыдущего урожая. До сентября цена вряд ли пойдет вниз, потому что в этом году на рынке нет больших переходящих запасов, которые могли бы давить на цену.

В зависимости от объема нового урожая возможны два сценария. Если аграрии увеличат площади и валовой сбор вырастет, осенью цена может снизиться. Если показатели останутся близкими к нынешним, гречка, скорее всего, останется дорогой.

Но проблема в том, что рынок до сих пор не понимает, сколько гречки реально посеют в этом году. Сначала Минэкономики прогнозировало 57 тыс. га площадей под эту культуру, что даже меньше прошлогоднего показателя. Затем заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что площади все же увеличат на 15-20%.

В то же время уже в конце апреля Институт аграрной экономики давал значительно более оптимистичный прогноз - плюс 68% к посевным площадям.

Литвин из УКАБ говорит, что пока трудно оценить, какую площадь в итоге засеют гречкой, но высокая цена дает надежду, что они будут увеличены. И это уже меняет поведение части производителей.

"У меня в прошлом году было девять гектаров гречки, а в этом году я планирую посеять 60 гектаров. Хотя были годы, когда я сеял и 300 гектаров", - говорит Малиенко.

По словам Литвин, вариант, при котором валовой сбор гречки в 2026 году будет меньше, чем в 2025-м, маловероятен.

До нового урожая цены могут держаться высокими, и даже дальше расти. Однако, если аграрии массово вернутся к выращиванию гречки, реагируя на текущий ценовой всплеск, первое ценовое охлаждение рынок может почувствовать уже после сбора урожая в сентябре, заявили в УКАБ и Международной ассоциации гречки.

Источник