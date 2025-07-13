Хотя в 2024 году Украина произвела 11,6 миллиарда яиц (на 1,8% больше, чем годом ранее), цена на яйца в магазинах постоянно растет. Казалось бы, должно быть все наоборот: больше яиц — ниже цена. Но в украинской реальности это не работает.

Начнём с главного: рост производства вовсе не означает рост доступности для потребителя. Куры несутся, но значительная часть яиц идёт на экспорт — туда, где за них платят в валюте. Внутренний рынок — давно не приоритет. Особенно на фоне того, как государство активно поощряет экспорт сельхозпродукции, чтобы зарабатывать валюту. Украинцы снабжаются по остаточному принципу.

Но даже не это главное. В Украине рынок яиц давно контролируют несколько крупных производителей, которые, надо отдать им должное, умеют договариваться (к слову, у них рост производства впечатляет - 7% год к году и на их долю пришлось 6,1 млрд яиц). А когда нет настоящей конкуренции, нет и рыночной цены. Антимонопольный комитет картельный сговор или в упор не видит, или реагирует крайне вяло. Это очень удобно для тех, кто на этом зарабатывает.

Добавим сюда рост цен на корма, логистику, энергию и прочие компоненты себестоимости — и получим ещё один аргумент, которым всегда прикроются крупные компании. Но этот аргумент работает до тех пор, пока не смотришь на их сверхприбыли и новые экспортные контракты.

О чем это я? Это я о модели аграрной сверхдержавы, которую нам навязывают уже много лет. Где выгодно продавать за границу, а не обеспечивать доступные цены внутри страны. Где государство не регулирует рынок, а делает вид, что это и есть «свободная экономика», которой нигде в мире не существует.





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