Из-за задолженности теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" в судебном порядке заблокировал счета 69 предприятиям, что ставит под угрозу подготовку к отопительному сезону.

Об этом пишет " Интерфакс-Украина".

НАК "Нафтогаз Украины" в судебном порядке заблокировал счета 69 предприятиям теплокоммунэнерго, что грозит полной остановкой их деятельности, заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

"Сейчас мы уже фиксируем заблокированные счета у 69 предприятий ТКЭ. Это, в частности, Житомир, Звягель, Кропивницкий, Лозовая, Староконстантинов... Можно перечислять большое количество общин... Это означает блокирование работы предприятия вообще", - отметил он.

По его словам, когда Украина приблизится к отопительному сезону, блокирование счетов приведет к банкротству ТКЭ и потере ими специалистов, в том числе из-за разбронирования.

"Старые проблемы работы ТКЭ, которые остались, а именно арест счетов "Нафтогазом", ставит на сегодняшний день под угрозу любой инсталляции любого оборудования, предоставленного донорами, и любую подготовку к зиме", - добавил исполнительный секретарь Ассоциации операторов критической инфраструктуры Руслан Голуб.

В то же время Слобожан обратил внимание, что счета ТКЭ блокируются "Нафтогазом" из-за долгов за газ. В то же время эти долги меньше, чем долги государства перед теплоснабжающими предприятиями за компенсацию разницы в тарифах.

"Например, ТКЭ в Житомире государство должно 900 млн грн при том, что предприятие должно НАК более чем в 2 раза меньше - 400 млн грн", - описал ситуацию глава ассоциации.

По его словам, блокирование счетов как итог приведет к дальнейшему наращиванию долгов.

Поэтому, теплокоммунэнерго надеются на диалог с участием ряда стейкхолдеров, как министерств энергетики, финансов, экономики, развития общин и территорий, самого "Нафтогаза".

Ассоциация операторов критической инфраструктуры заявила, что с 1 апреля предприятия теплокоммунэнерго по всей Украине останавливают когенерацию и прекращают производить сотни мегаватт электроэнергии, поскольку Кабмин принял изменения в положение о возложении специальных обязанностей на рынке газа.

Ранее сообщалось, что операторы критической инфраструктуры требуют от правительства возместить теплоснабжающим предприятиям более 60 миллиардов гривен разницы в тарифах на тепло.

