Китай вважає, що США занепадають, але при цьому залишаються унікально небезпечною країною

В Пекине всё чаще звучит мнение, что американская мощь неизлечимо угасает. Китайские интеллектуалы и официальные лица видят в Дональде Трампе одновременно и симптом, и ускоритель этого процесса. Согласно лозунгу Си Цзиньпина, «Восток поднимается, а Запад клонится к закату».

 Ключевые признаки упадка США в глазах Китая:

▫️Экономика: Полая промышленность, огромные долги и доминирование финансов.

 ▫️Геополитика: Утрата доверия союзников и непосильное бремя «мирового полицейского».

 ▫️Политика: Расколотая система, порождающая популизм и «агентов хаоса».

 Однако этот диагноз не ведет к безрассудству. В Китае доминирует концепция «гегемонистской тревоги»: США видят как раненого гегемона, который от страха потери влияния склонен к непредсказуемой агрессии.

 ❗️Вывод Пекина: Несмотря на то, что Америка остается сильнейшей технологической и военной державой, она находится в состоянии исторического заката. Китай выбирает осторожность, чтобы не спровоцировать опасные выпады со стороны слабеющей, но всё еще мощной сверхдержавы.


Источник: The Economist




