4 мая 2026 года члены Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), проходящего в Мюнхене проголосовали за канонизацию иеромонаха Серафима Роуза, сообщает источник СПЖ.

На данный момент эта информация официально не подтверждена.

Иеромонах Серафим – духовный писатель, автор многочисленных трудов, оказавших большое влияние на православную жизнь. Самые известные его работы – «Православие и религия будущего», «Душа после смерти» и «Тайны книги Апокалипсис».

Ранее СПЖ писал, что на заседании Синода епископов, прошедшем в синодальной резиденции в Нью‑Йорке 9–11 декабря 2025 года, была создана комиссия по изучению жизни, наследия и почитания иеромонаха Серафима, которую возглавил епископ Сонорский Иаков, викарий Западно‑Американской епархии.







