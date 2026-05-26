Украинцы все чаще экономят на мясе и молочных продуктах, заменяя их хлебом и картофелем. Несмотря на возможное летнее удешевление овощей, уже осенью цены на продукты снова могут пойти вверх — прежде всего из-за подорожания зерна, кормов и расходов аграриев.

Как рассказал экономист Олег Пендзин в комментарии изданию "Главред", война, инфляция и падение доходов постепенно меняют культуру потребления украинцев. Люди все реже могут позволить себе полноценный рацион с достаточным количеством мяса и молочных продуктов, зато все больше переходят на базовые и более дешевые продукты.

По словам эксперта, хлеб и картофель украинцы уже потребляют даже сверх рациональных норм. В то же время с мясом ситуация противоположная — его в рационе становится все меньше. Если нормой считается около 90 килограммов мяса на человека в год, то еще до полномасштабной войны украинцы потребляли примерно 74 килограмма, а сейчас — уже около 68.

"Чем беднее мы становимся, тем больше мы едим хлеба и картофеля, богаче — тем больше мяса и молокопродуктов. Мы с вами хлеб и картофель едим выше рациональных норм на 10%", — пояснил он.

Наиболее доступным мясом, по словам Пендзина, остается курятина, поэтому именно она фактически стала основой мясного рациона для многих семей. Говядина из-за высокой цены все больше превращается в дорогой продукт, который покупают редко, а свинина постепенно дорожает из-за сокращения поголовья в частных хозяйствах.

"С говядиной вообще проблема, мы ее недоедаем, потому что она слишком дорогая. Украинцы сейчас "сидят" на курятине, потому что она относительно дешевая", — уточнил специалист.

Цены на продукты летом — будут ли дешеветь сезонные овощи в Украине

И все же лето традиционно дает украинцам определенное "ценовое облегчение". Прежде всего будут дешеветь сезонные овощи — картофель, капуста, свекла, морковь, огурцы и помидоры. Чем быстрее на рынок будет поступать продукция из открытого грунта, тем заметнее могут снизиться цены. В то же время спрогнозировать, насколько именно подешевеют овощи, пока сложно, поскольку все зависит от погоды. Если лето будет теплым и с достаточным количеством дождей, урожай будет созревать быстрее, а цены могут пойти вниз уже в июне.

Отдельно Пендзин обратил внимание на ситуацию с фруктами и ягодами. В частности, из-за весенних заморозков Украина потеряла часть урожая абрикосов и черешни. По словам экономиста, деревья попали под холод именно во время цветения, поэтому урожай будет слабым. Зато с яблоками ситуация лучше, ведь они цвели уже после периода морозов. Впрочем, даже дефицит фруктов не означает автоматического ажиотажного спроса.

"А что касается цен, то дело не только в предложении, но и в платежеспособном спросе населения. Например, я в прошлом году абрикосов практически не потреблял, и ничего, выжил. Иными словами, люди будут покупать абрикосы исключительно тогда, когда им это будет по карману. Бесспорно, активно поедет в Украину импорт фруктов, именно он будет на украинском рынке", — сказал эксперт.

Вместе с летним удешевлением отдельных продуктов экономист предупреждает и о будущем подорожании. По его словам, в этом году аграрии существенно увеличили расходы на выращивание культур из-за более дорогого топлива, удобрений и других ресурсов. И, именно это станет одним из ключевых факторов роста цен во второй половине года.

Прежде всего, по прогнозу Пендзина, будут дорожать зерновые культуры, а это автоматически потянет за собой цены на крупы, комбикорма, яйца, мясо и молочную продукцию. В то же время резкого скачка стоимости социально важных товаров эксперт не ожидает.

Например, хлеб, по его оценкам, будет дорожать постепенно — примерно на 1-1,5% ежемесячно. Зато значительно сильнее могут вырасти цены на кондитерские изделия и премиальную выпечку. Так, Пендзин прогнозирует, что торты, пирожные и другая подобная продукция могут подорожать примерно на 30%.

Ситуация с яйцами также напрямую зависит от стоимости зерна. Экономист пояснил, что основная часть себестоимости яиц и курятины — это комбикорма. Если после нового урожая кукуруза станет дороже, это быстро отразится и на ценах в магазинах.

Пендзин также рассказал журналистам, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинцы продолжают делать запасы на зиму. Впрочем, из-за высоких цен все реже консервируют дорогие ягоды или фрукты. Чаще всего люди закрывают доступные овощи — огурцы, кабачки, капусту.

"Варенье или компоты при таких ценах на фрукты и ягоды просто не по карману. Например, варенье из малины в лучшем случае закрывают маленькую баночку, просто чтобы лечиться. Так же уже давно почти никто не варит варенье из абрикосов. Потому что собственного урожая уже несколько лет нет, а импортные слишком дорогие", — рассказал эксперт.

Недавно заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук рассказывал, что в 2026 году стоимость хлеба в целом вырастет примерно на 25%. По его словам, главная причина — не зерно, а "побочные" расходы: энергия, логистика и зарплаты.

Также Фокус писал, что в апреле цены на продукты питания в мире побили новый рекорд и выросли до самого высокого уровня с февраля 2023 года. В общем, по сравнению с мартом стоимость продуктов выросла на 1,6%.





