Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о запрете импорта некоторых видов товаров из Украины и о других решениях правительства, касающихся международной политики. В соответствующем постановлении есть список из 23 позиций, в котором запрещают ввозить сельскохозяйственную продукцию от мяса, яиц и меда до хлеба, овощей и вина. В документе приводятся причины, по которым закрыли границы для украинской продукции.

О блокировании границ для товаров из Украины и о выходе из соглашения о Международном уголовном суде Петер Мадьяр написал на странице Facebook. Сообщение появилось около 20 часов 22 мая. Премьер отметил, что все детали и объяснения есть в специальном документе — "Венгерская газета" №5/2026 (Magyar Közlönyben).

В течение часа под сообщением главы страны появилось 44 тыс. лайков: большинство людей радовалось запрету, направленному против украинцев. Между тем в решении правительства, на которое ссылался Мадьяр, речь шла об ограничении импорта товаров, которые не проходят транзитом через Венгрию, а оседают в магазинах местных предпринимателей.

Петер Мадьяр и Украина — детали

В издании опубликован текст постановления правительства № 91/2026, которое касается "транспортировки определенной сельскохозяйственной продукции происхождением из Украины". Указано, что Украина экспортирует продукцию на территорию ЕС, но после этого товарs не идет в третьи страны, а оседают внутри Европы. Эта продукция не соответствует высоким стандартам безопасности и качества, поэтому создает "конкурентное преимущество" и этим мешает работать "внутренним рынкам государств-членов". Отдельно отмечается, что ЕС должен оказывать Украине помощь таким образом, чтобы не вредить другим. В документе есть список 23 "чувствительных" товаров, которые запрещается ввозить в Венгрию (есть исключения, но они в другом Приложении). Наказание за нарушение — штраф в размере стоимости товара.

Какие товары из Украины запретил ввозить Петер Мадьяр: