 
Информация к новости
0
Сьогодні, 18:00

Петер Мадьяр заблокував кордон для товарів із України: від м'яса до вина (документ)

Категория: Новини / Економіка та фінанси

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о запрете импорта некоторых видов товаров из Украины и о других решениях правительства, касающихся международной политики. В соответствующем постановлении есть список из 23 позиций, в котором запрещают ввозить сельскохозяйственную продукцию от мяса, яиц и меда до хлеба, овощей и вина. В документе приводятся причины, по которым закрыли границы для украинской продукции.

О блокировании границ для товаров из Украины и о выходе из соглашения о Международном уголовном суде Петер Мадьяр написал на странице Facebook. Сообщение появилось около 20 часов 22 мая. Премьер отметил, что все детали и объяснения есть в специальном документе — "Венгерская газета" №5/2026 (Magyar Közlönyben).

В течение часа под сообщением главы страны появилось 44 тыс. лайков: большинство людей радовалось запрету, направленному против украинцев. Между тем в решении правительства, на которое ссылался Мадьяр, речь шла об ограничении импорта товаров, которые не проходят транзитом через Венгрию, а оседают в магазинах местных предпринимателей.

Петер Мадьяр и Украина — детали

В издании опубликован текст постановления правительства № 91/2026, которое касается "транспортировки определенной сельскохозяйственной продукции происхождением из Украины". Указано, что Украина экспортирует продукцию на территорию ЕС, но после этого товарs не идет в третьи страны, а оседают внутри Европы. Эта продукция не соответствует высоким стандартам безопасности и качества, поэтому создает "конкурентное преимущество" и этим мешает работать "внутренним рынкам государств-членов". Отдельно отмечается, что ЕС должен оказывать Украине помощь таким образом, чтобы не вредить другим. В документе есть список 23 "чувствительных" товаров, которые запрещается ввозить в Венгрию (есть исключения, но они в другом Приложении). Наказание за нарушение — штраф в размере стоимости товара.

Какие товары из Украины запретил ввозить Петер Мадьяр:

  • различные виды мяса (свинина, курятина, овцы, козы и т.д.), субпродукты;
  • яйца;
  • натуральный мед;
  • овощи — сырые или полуготовые;
  • зерновые и крупы — ячмень, рожь, кукуруза, пшеница, гречка и др;
  • мука и также переработанные злаки (хлопья);
  • семена некоторых растений;
  • подсолнечник, подсолнечное масло;
  • хлеб, овощи, вино.

 

Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 