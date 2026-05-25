Мониторинговые паблики сообщают, что в результате массированной атаки 24 мая была повреждена станция аэрации в киевском микрорайоне Бортничи. Столичный водоканал говорит о работе в штатном режиме.

Мониторы указывают, что Бортническая станция играет "ключевую роль в системе жизнеобеспечения столицы". Об этом говорится в сообщении группы "еРадар".

"Поражение или уничтожение данного объекта может иметь катастрофические последствия, как для жителей столицы, так и для окружающей среды, поскольку это единственная крупная станция очистки сточных вод столицы и части населенных пунктов Киевской области. Через нее проходят практически все канализационные стоки города", — говорится в тексте.