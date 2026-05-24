В 2026 году президент Владимир Зеленский выбрал более резкий и властный тон в общении с европейскими союзниками. Он все чаще читает лекции, что вызывает возмущение у европейцев, пишет Politico.

Журналисты указывают, что украинский лидер становится все менее осторожным, когда речь идет о взаимодействии с Европой. Его настроения подпитывает возобновленная уверенность в устойчивости Украины.

"Сейчас отношения между Киевом и Брюсселем напряженные и, вероятно, достигли самой низкой точки за время войны", — говорит бывший украинский чиновник на условиях анонимности.

На неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре, который состоялся в апреле, европейские союзники упрекали Зеленского за его ожидания относительно вступления в ЕС и отказ от постепенного членства. Несмотря на то, что Украина еще готовится внедрять антикоррупционные реформы, Зеленский считает, что Киев "заслуживает полноценного членства в Европейском Союзе" — и быстро.

Указывается, что настойчивые требования Зеленского приводили к неприятным ситуациям и раньше. В том числе и с теми лидерами, которые симпатизировали ему. Так, в 2022 году президент США Джо Байден разозлился на украинского лидера, когда тот потребовал еще большей помощи после того, как Байден только что закончил говорить ему об одобрении дополнительного миллиарда долларов военной помощи.

"Зеленский, в частности, не только Зеленский, но и многие другие украинцы, действительно верят, что они борются не только за Украину, но и за всю Европу и Запад. И поэтому нет необходимости быть благодарным кому-то, благодарить кого-то или смягчать свои просьбы. Он очень верит, что Европа должна Украине. Это влияет на его мышление и риторику. Но это не учитывает, что не все европейцы видят это одинаково", — говорит эксперт по внешней политике от Республиканской партии, который в прошлом консультировал Киев.

Риторика Зеленского, как пишут в Politico, рискует оттолкнуть тех самых партнеров, на которых Украина полагается в финансовом плане. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в феврале он удивил европейских лидеров, резко упрекнув их за то, что они недостаточно делают для Украины и собственной обороны. Многих в аудитории этот упрек разозлил, ведь перед этим европейских лидеров раскритиковал Дональд Трамп.

"Это было довольно неожиданно. Зеленский недоволен тем, как европейцы мобилизовали поддержку", — говорит Натия Сескурия, аналитик Королевского объединенного института служб, лондонского аналитического центра.

Журналисты Politico описали, почему обострилась риторика Зеленского. По их мнению, на это повлияло то, что Украина пережила, возможно, худшую за всю войну зиму. Теперь уверенность Зеленского в способности Украины продолжать борьбу в конфликте растет невероятными темпами. К тому же, Украина становится самодостаточным центром обороны: она уже производит почти половину своих потребностей в вооружении и намерена экспортировать дроны на Ближний Восток.

"Устойчивость Украины означает, что ей не нужно так сильно зависеть от других, как раньше", — резюмируют в Politico.

Напомним, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что утверждения о том, что якобы союзники "использовали" США в вопросе поддержки Украины, не соответствуют действительности. По его словам, европейские и другие страны вложили в поддержку Киева даже больше денег, чем США.

