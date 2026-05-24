Законопроект о декриминализации производства и распространения порнографии планируется вынести на рассмотрение Верховной Рады в ходе следующей пленарной недели — 25–29 мая.

По словам автора соответствующего законопроекта Ярослава Железняка, документ включен в повестку дня Рады. В настоящее время идет сбор голосов в его поддержку.

"Законопроект будет вынесен на голосование в первом чтении. Возможно, сразу в двух — посмотрим, как пойдет", — отметил он.

В своём сообщении в Telegram Железняк отметил, что "все замечания", которые мешали принять законопроект ранее, сняты.

"Мы не знаем, хватит ли голосов, поэтому обращаемся с большой просьбой к блогерам, лидерам общественного мнения, СМИ и просто читателям. Поддержите эту историю. И если есть возможность пообщаться с народными депутатами, то объясните, что речь идет не о морали, а о банальной защите наших граждан от произвола правоохранителей", – добавил народный депутат.

О чем законопроект

В документе предлагается отменить уголовную ответственность за ввоз, создание и распространение порнографии с участием совершеннолетних лиц. В настоящее время такая ответственность предусмотрена ст. 301 Уголовного кодекса (УК). Максимальное наказание по этой статье — до 7 лет лишения свободы.

При этом законодательство не проводит различия между коммерческим производством порнографии (с целью продажи и извлечения прибыли) и созданием порнографических материалов для личного пользования (например, отправка откровенных фотографий или видео в личной переписке между мужем и женой).

Например, недавно Уманский горрайонный суд оштрафовал инкассатора "Ощадбанка" на 17 тыс. грн только за то, что во время обыска на его телефоне была обнаружена порнографическая фотография.

В случае принятия закона государство больше не будет преследовать людей за добровольное создание порнографии с участием совершеннолетних. Вместо этого законопроект предлагает ужесточить ответственность за распространение порнографии среди несовершеннолетних или принуждение несовершеннолетних к её созданию.

Законопроект был зарегистрирован ещё в конце 2024 года, но до сих пор его принятию препятствовало отсутствие политической воли, в частности на уровне Офиса президента, как сообщал ранее Железняк. Сейчас же, по его словам, такая воля появилась.

Что послужило причиной декриминализации

20 мая Офис генерального прокурора совместно со Службой безопасности (СБУ) провели масштабную спецоперацию, в ходе которой была раскрыта коррупционная схема по прикрытию "порно-офисов".

По данным следствия, фигуранты организовали схему получения неправомерной выгоды за "крышевание" деятельности лиц, создававших и распространявших контент откровенного характера на интернет-платформах. За денежное вознаграждение должностные лица обещали не принимать мер реагирования и не привлекать причастных лиц к ответственности.

О каких именно "порно-офисах" идет речь, в прокуратуре не уточнили. Однако под это определение подпадают и так называемые "OnlyFans-агентства" — посредники, которые помогают продвигать страницы в OnlyFans, переписываться с "фанатами", осуществлять дополнительные продажи порнографического контента и т. п.

Ранее "Экономическая газета" подробно описывала, как устроен такой бизнес. За свои услуги агентства берут "комиссию", размер которой составляет до 80 % от чистого дохода страницы модели на OnlyFans. Часто такие агентства работают под прикрытием правоохранительных органов, ведь производство и создание порнографии в Украине уголовно наказуемо.

Именно платежи за такое "крышевание" и выявили СБУ и Офис генерального прокурора. В частности, там установили, что неправомерную выгоду получало руководство полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях. Посредником в организации такого "крышевания" выступал водитель одного из заместителей министра внутренних дел.

По данным прокуратуры, размер "абонплаты" составлял 20 тыс. долл. ежемесячно для руководства регионального подразделения полиции. Еще 5 тыс. долл. получал посредник.

В Генеральной прокуратуре сообщили "Экономической газете", что ведется расследование других возможных эпизодов взяточничества, связанных с производством порнографии. "В ходе бесед с фигурантами прозвучали намеки на существование подобных схем в других регионах. Эта информация будет проверяться следственным путем", — отметили там.

Интересно, что ранее против декриминализации производства порнографии для взрослых больше всего выступала именно Нацполиция. В частности, в одном из интервью глава Нацполиции Иван Выговский заявлял, что декриминализация порнографии негативно повлияет на общественную мораль.

"У нас существуют традиции интимных отношений между людьми, и поэтому, на мой взгляд, такая легализация приведет к негативным последствиям", — утверждал он.

Осенью 2025 года ЕП удалось получить документальное подтверждение факта взяточничества, которое стало возможным в результате криминализации порнографии. Тогда сотрудник полиции в Прикарпатье вымогал тысячу долларов у модели за отказ от возбуждения уголовного дела. После публичного резонанса этого правоохранителя уволили.

Сколько государство тратит на порно

Ежегодно в Украине возбуждается около 1,5 тыс. уголовных дел по факту производства порнографии с участием совершеннолетних лиц. Большинство таких дел касаются не организованной деятельности "OnlyFans-агентств" или "порно-офисов", а фактов обнаружения порнографии во время обысков или её продажи через Telegram.

Как правило, для расследования преступлений по ст. 301 УК полицейские осуществляют "контрольную закупку" порнографии у моделей, а также обязательно проводят экспертизу таких материалов. Все эти действия оплачиваются из бюджета.

Например, в июне 2025 года закарпатские правоохранители потратили 700 грн на покупку пикантного видео у девушки, а в июле того же года их харьковские коллеги потратили 63 долл. на приобретение порноконтента. В обоих случаях обвиняемых приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком .

По оценкам ЭП, в 2022–2025 годах государство могло потратить 10 млн грн на расследование дел, связанных с созданием и распространением порнографии, из которых почти 5 млн грн — на "проведение экспертиз".

При этом "экспертиза" одного часа порнографического видео обходится бюджету в среднем в 500 грн.

Порно и налоги

Несмотря на то, что государство считает производство порнографии уголовно наказуемым преступлением, оно требует облагать налогом доходы от её продажи.

Государственная налоговая служба (ГНС) получила данные обо всех создателях контента на платформе OnlyFans осенью 2024 года. В частности, данные об объемах заработка за 2020–2022 годы, а также их паспортные данные и адреса прописки. После этого налоговики начали рассылать порно-моделям так называемые "письма счастья" с требованием уплатить налоги с заработанного.

Более того, впоследствии, по решению суда, доступ к этой информации получило Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое начало проводить обыски у моделей, которые заработали на OnlyFans больше всего денег.

Кроме того, ЕП удалось выяснить, что, вероятно, списки граждан Украины, зарабатывавших на OnlyFans, попали не только в БЭБ, но и в Нацполицию. В частности, как рассказали собеседники ЕП в правоохранительных органах, эту базу данных можно было приобрести за 400 долл. После покупки правоохранители начинали шантажировать лиц из списка, угрожая возбуждением уголовного дела, чтобы вымогать у них взятки и "окупить инвестиции" в покупку списков.

В ответе на запрос ЕП Национальная полиция опровергла, что получала список авторов контента на OnlyFans по официальным каналам — от БЭБ или по решению суда.

Уже в 2025 году Государственная налоговая служба получила данные об украинцах, зарабатывавших на OnlyFans в 2023 году. Как удалось узнать ЕП, количество таких граждан составило 7914 человек, а общий объем заработанного – 131,75 млн долл.

В июне 2025 года одна из моделей OnlyFans Светлана Дворникова зарегистрировала петицию к президенту Владимиру Зеленскому с требованием поддержать принятие закона о декриминализации производства порнографии. По словам женщины, за пять лет создания на платформе контента для взрослых она уплатила в бюджет 40 млн грн налогов.

Петиция быстро набрала необходимые 25 тысяч подписей, а впоследствии на неё формально отреагировал президент. Однако дальше реакции дело с принятием законопроекта никуда не пошло.

