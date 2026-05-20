Аукціонний дім Christie’s заробив 1,1 мільярда доларів за одну ніч за підтримки Ніколь Кідман

Аукціонний дім Christie's за одну ніч зміг заробити 1,1 мільярда доларів після того, як Ніколь Кідман знялась у рекламному ролику на тлі скульптури Бранкузі вартістю 107 мільйонів доларів.

Про це повідомило CNN.

Аукціон відбувся у понеділок, 18 травня. Дому знадобилося всього 40 хвилин, щоб продати твори мистецтва на суму понад 630 мільйонів доларів, встановивши нові рекорди для робіт Джексона Поллока та скульптора Константина Бранкузі. Пізніше того ж вечора аукціон завершився ще більшою кількістю побитих рекордів та додатковими 490 мільйонами доларів.

У першій частині нью-йоркського аукціону представили 16 робіт із колекції Семюеля Ірвінга Ньюхауса. Вже вчетверте Christie's виставив на продаж колекцію творів покійного медіамагната, якому належала медіакомпанія Condé Nast, що володіє виданнями The New Yorker, Vanity Fair і Vogue.

Аукціонний дім вперше залучив Ніколь Кідман для зйомки рекламного відео. У ролику акторка взаємодіяла із золотим бюстом румунського скульптора Константіна Бранкузі "Данаїда", що мав стати одним із головних лотів вечора. За даними Christie's, відео зняли за мотивами фільму Мана Рея 1930-х років про сюрреалістку Лі Міллер.

Зібравши 107,6 мільйона доларів разом із комісіями, "Данаїда" майже відразу після початку торгів побила попередній аукціонний рекорд Бранкузі, який становив 71,2 млн доларів.

Картина Поллока, виконана у техніці дріп-пейнтингу, стала найдорожчим лотом вечора й злетіла, зупинившись на позначці 181,2 млн доларів з комісією. Ціна значно перевершила рекорд абстрактного експресіоніста 2021 року, який становив 61,2 млн доларів.На аукціоні також представили роботи Пабло Пікассо, Піта Мондріана, Анрі Матісса, Жоана Міро, Джаспера Джонса, Енді Воргола та Роберта Раушенберга.

Картина Поллока “Number 7A, 1948” за 181,2 млн доларів з комісією Christie's

Серед колекцій, що належали одному власнику, лише колекція покійного Пола Г. Аллена збільшила дохід аукціону. У 2022 році двочастинний розпродаж творів, зібраних співзасновником Microsoft, приніс 1,5 мільярда доларів лише за перший вечір. Натомість твори Ньюхауса продавалися окремими партіями. Зокрема, у 2019 році продали роботу "Кролик" за 91 мільйон доларів, що зробило Джеффа Кунса найдорожчим живим художником у світі.

“Кролик” Джеффа Кунса Jeff Koons

Аукціонні доми Christie's і Sotheby's переживають кризу через низку нестабільних продажів та зменшення попиту на купівлю найпопулярніших творів. Щоб поповнити ринок картинами художників 20 століття, які дедалі важче знайти, обидва доми зацікавилися колекціями Аллена, Леонарда А. Лаудера та Поліни Карпідас.

У понеділок на аукціоні Christie's також виставили три обʼєкти з колекції колишньої президентки Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку Агнес Гунд. Вони встановили рекорд у 98,4 мільйона доларів за твори Марка Ротко. Sotheby's минулого тижня виставив на продаж скарби вартістю 166,3 мільйона доларів з колекції артдилера Роберта Мнучіна.

У спільноті арткритиків припускають, що ця стратегія розпалила інтерес мільярдерів-покупців, але нещодавні успіхи не обов'язково свідчать про довгострокове відновлення ринку. За даними Artnet, на ринку всього 30 покупців, які здатні вирішити долю аукціону.

Цьогоріч рекордна кількість відвідувачів – 20 000 – прийшла подивитися на твори в Christie's, перш ніж вони знову перейшли в приватні руки.





