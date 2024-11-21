Скандальну роботу Мауріціо Каттелана продали на аукціоні за 6 млн доларів

Інсталяцію Мауріціо Каттелана "Комік" – банан, приклеєний скотчем до стіни – продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за 6,2 мільйона доларів.

<strong fira="" sans"="" sans-serif;"="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 19.2px; vertical-align: baseline; background: 0px 0px; color: rgb(0, 0, 0);">Стежте за поступом української культури в Telegram i WhatsApp!

Таким чином, провокаційну роботу італійського візуального художника митця вдалося продати за ціною в чотири рази вищою за попередні оцінки, повідомляє ВВС.

Власником роботи став китайський пі дприємець, керівник блокчейн-мережі Tron Джастін Сун. Він обійшов шістьох інших конкурентів, які також бажали придбати твір Каттелана.

"Найближчими днями я особисто з'їм банан, що буде частиною цього унікального мистецького досвіду", – заявив Сун.

Про роботу "Комік"

Італійський митець Мауріціо Каттелан відомий своїми гіперреалістичними скульптурами та інсталяціями. Через сатиричний підхід до творення робіт його називають жартівником світу мистецтва.

Автопортрет Мауріціо Кателлана

Szilas / Museum Boijmans Van Beuningen

Його інсталяцію "Комік" вперше представили публіці у 2019 році. Тоді він одразу став сенсацією та спровокував дискусії про те, чим усе-таки є мистецтво.

З того часу ця робота об'їздила весь світ. Її супроводжувала інструкція про те, як замінити банан, коли він з часом згниє.

"Комік" Мауріціо Каттелана Sotheby's

Двічі банан, що був частиною інсталяції, з'їдали відвідувачі виставки. Вперше це сталося у 2019 році – тоді художник-перформансист зняв банан зі стіни після того, як робота була продана за 120 тис. доларів на ярмарку Art Basel в Майамі.

Вдруге, у 2023 році, південнокорейський студент-художник пригостився бананом у сеульському Музеї мистецтв Ліум. Музей оперативно замінив банан в інсталяції.