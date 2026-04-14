У Франції розіграють картину Пікассо у благодійній лотереї за 100 євро

У Франції 14 квітня проведуть благодійну лотерею, у якій розіграють картину Пабло Пікассо за 100 євро. Виручені кошти спрямують на дослідження хвороби Альцгеймера.

На благодійному заході представлять картину "Голова жінки", написану гуашшю у 1941 році. Кількість квитків для участі в лотереї обмежена – до 120 тисяч. Тобто при солдауті розіграш може принести 12 мільйонів євро. Зі зібраних коштів 1 мільйон євро передадуть Opera Gallery, якій належить картина. Решту коштів передадуть Фонду дослідження хвороби Альцгеймера, що працює при одній з державних лікарень Парижа.

Організатори події зазначають, що попередні дві роботи Пікассо, розіграні раніше, зібрали понад 10 мільйонів євро на культурну діяльність у Лівані та програми водопостачання і гігієни в Африці.

У першій лотереї "1 Пікассо за 100 євро" у 2013 році працівник пожежної системи з Пенсильванії виграв картину "Чоловік в оперному капелюсі", написану у 1914 році. Другу картину Пікассо, "Мертву природу", написану олією на полотні, розіграли в лотереї у 2020 році. Її отримала бухгалтерка з Італії, син якої купив їй квиток на Різдво. Цей натюрморт художник написав у 1921 році. Його викупили для лотереї у мільярдера-колекціонера творів мистецтва Девіда Нахмада.

В інтерв'ю він говорив, що Пікассо схвалив би ідею розіграшу своїх робіт, оскільки хотів, щоб його мистецтво колекціонували різні люди.

