В одесских школах учебный год официально завершится 29 мая. Несмотря на сложные условия военного положения и регулярные воздушные тревоги, образовательный процесс удалось провести в полном объеме, сообщили в городском департаменте образования.

В этом году свидетельства о базовом среднем образовании получат более 10 тысяч девятиклассников. Еще свыше 6 тысяч выпускников 11-х классов завершат школьное обучение.

Организация праздников последнего звонка в учебных заведениях будет зависеть от ситуации с безопасностью. Формат мероприятий определят индивидуально в каждой школе с учетом вместимости укрытий и возможности оперативного реагирования на сигналы воздушной тревоги.

В департаменте также подчеркнули, что городские власти и администрации школ не занимаются организацией выпускных вечеров. Решение о проведении таких мероприятий принимают родители выпускников.

После завершения учебного года школы продолжат работать и в июне. Ученики смогут посещать консультации по предметам, чтобы подтянуть знания и наверстать пропущенный материал.





