Свято музики та натхнення: в Одеській кірсі з аншлагом пройшов благодійний концерт юних талантів

24 травня в Одеська кірха — Собор Святого Павла відбувся яскравий благодійний концерт за участю учнів та творчих колективів Мистецької школи №2 імені Глазунова та Одеської хорової школи імені С. К. Крижановського. Подія пройшла з великим успіхом та зібрала повний зал слухачів — старовинна кірха цього дня була переповнена поціновувачами класичної й хорової музики.

З перших хвилин концерту в залі панувала особлива атмосфера тепла, духовності та щирого мистецького піднесення. Юні виконавці виступали з надзвичайним натхненням та самовіддачею, вкладаючи у кожен номер свої емоції, талант і любов до музики. Глядачі з захопленням слухали виступи дитячих хорів, ансамблів та солістів, щедро нагороджуючи артистів бурхливими оваціями.

Яскраво прозвучали класичні твори, українська народна музика та твори українських митців, які у виконанні талановитих одеських дітей набули особливої щирості та емоційної сили. Унікальна акустика кірхи лише підсилювала красу хорового звучання та створювала незабутню атмосферу справжнього музичного свята.

Протягом усього концерту зал неодноразово вибухав гучними оплесками, а після найяскравіших номерів лунали численні вигуки «Браво!». Глядачі тепло підтримували юних артистів, дякуючи їм за подаровані емоції та високий рівень виконавської майстерності.

Одеська хорова школа імені С. К. Крижановського, та Мистецька школа №2 імені Глазунова вкотре підтвердили свій високий творчий рівень та відданість багаторічним традиціям музичного мистецтва. Концерт у стінах Одеської кірхи став не лише важливою благодійною подією, а й справжнім святом музики, добра та дитячого таланту, яке ще довго залишатиметься у серцях слухачів.



