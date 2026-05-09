В Одеській кірсі прозвучать скрипкові шедеври

10 травня 2026 року о 18:00 в Одеська кірха — Собор Святого Павла відбудеться вишуканий концерт «СКРИПКОВІ ШЕДЕВРИ» — вечір музики, де прозвучать перлини світової класики у виконанні знаних музикантів.
Цього вечора виступають:
— заслужена артистка України Олена Єргієва (скрипка)
— Вероніка Струк (орган)
— Ельвіра Паламарчук (ведуча концерту)
У програмі — шедеври барокової та віденської класики, сповнені емоцій, віртуозності та яскравих музичних образів:
• Антоніо Вівальді — концерт «Весна» з циклу «Пори року»
• Томазо Віталі — знаменита «Чакона» (в обробці Фердинанд Давид)
• Вольфганг Амадей Моцарт — Соната №5 мі мінор
• Вольфганг Амадей Моцарт — Соната №8 Фа мажор
• «Турецький марш» Моцарта
• фінал концерту «Літо» — легендарна «Гроза» Антоніо Вівальді
Слухачів чекає незабутня атмосфера старовинного собору, чарівне поєднання скрипки та органа і музика, що крізь століття продовжує хвилювати серця.
Запрошуємо всіх поціновувачів класичного мистецтва провести недільний вечір у світі музичної гармонії та натхнення!