Сьогодні, 16:00

В Одеській кірсі прозвучать скрипкові шедеври

10 травня 2026 року о 18:00 в Одеська кірха — Собор Святого Павла відбудеться вишуканий концерт «СКРИПКОВІ ШЕДЕВРИ» — вечір музики, де прозвучать перлини світової класики у виконанні знаних музикантів.

Цього вечора виступають:
 — заслужена артистка України Олена Єргієва (скрипка)
 — Вероніка Струк (орган)
 — Ельвіра Паламарчук (ведуча концерту)

У програмі — шедеври барокової та віденської класики, сповнені емоцій, віртуозності та яскравих музичних образів:

• Антоніо Вівальді — концерт «Весна» з циклу «Пори року»
 • Томазо Віталі — знаменита «Чакона» (в обробці Фердинанд Давид)
 • Вольфганг Амадей Моцарт — Соната №5 мі мінор
 • Вольфганг Амадей Моцарт — Соната №8 Фа мажор
 • «Турецький марш» Моцарта
 • фінал концерту «Літо» — легендарна «Гроза» Антоніо Вівальді

Слухачів чекає незабутня атмосфера старовинного собору, чарівне поєднання скрипки та органа і музика, що крізь століття продовжує хвилювати серця.

Запрошуємо всіх поціновувачів класичного мистецтва провести недільний вечір у світі музичної гармонії та натхнення!

 




