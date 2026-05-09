В Одеській кірсі прозвучать скрипкові шедеври

10 травня 2026 року о 18:00 в Одеська кірха — Собор Святого Павла відбудеться вишуканий концерт «СКРИПКОВІ ШЕДЕВРИ» — вечір музики, де прозвучать перлини світової класики у виконанні знаних музикантів.

Цього вечора виступають:

— заслужена артистка України Олена Єргієва (скрипка)

— Вероніка Струк (орган)

— Ельвіра Паламарчук (ведуча концерту)

У програмі — шедеври барокової та віденської класики, сповнені емоцій, віртуозності та яскравих музичних образів:

• Антоніо Вівальді — концерт «Весна» з циклу «Пори року»

• Томазо Віталі — знаменита «Чакона» (в обробці Фердинанд Давид)

• Вольфганг Амадей Моцарт — Соната №5 мі мінор

• Вольфганг Амадей Моцарт — Соната №8 Фа мажор

• «Турецький марш» Моцарта

• фінал концерту «Літо» — легендарна «Гроза» Антоніо Вівальді

Слухачів чекає незабутня атмосфера старовинного собору, чарівне поєднання скрипки та органа і музика, що крізь століття продовжує хвилювати серця.

Запрошуємо всіх поціновувачів класичного мистецтва провести недільний вечір у світі музичної гармонії та натхнення!