🎻 «Її Величність Скрипка» — музична подія лютого в Одеській кірсі





22 лютого 2026 року о 18:00 поціновувачів класичної музики запрошують на вишуканий концерт «Її Величність Скрипка» — вечір високого мистецтва, пристрасті та витонченої європейської традиції.

На сцені — заслужена артистка України Олена Єргієва (скрипка) та Вероніка Струк (орган). Ведуча концерту — Ельвіра Паламарчук.

У програмі — шедеври світової класики:

🎼 Георг Фрідріх Гендель — Соната №4 для скрипки та клавіру Ре мажор (4 частини)

🎼 Вольфганг Амадей Моцарт — Соната №1 для скрипки та клавіру До мажор (3 частини)

🎼 Вольфганг Амадей Моцарт — «Турецький марш» із фортепіанної сонати ля мінор (обробка для скрипки та органу)

🎼 Йозеф Мислівечек — Соната для скрипки та клавіру Ре мажор (3 частини)

🎼 Нікколо Паганіні — Cantabile

🎼 Ріхард Вагнер — «Сторінка з альбому»

🎼 Бела Барток — «Шість румунських танців»

🎼 Антоніо Вівальді — Концерт «Зима» (3 частини)

Цей вечір стане подорожжю крізь епохи — від барокової величі до експресії модернізму. Скрипка постане у всій своїй красі: ніжній і драматичній, граційній і пристрасній, камерній і концертній.

Запрошуємо провести недільний вечір у атмосфері витонченої музики та живих емоцій.

Подаруйте собі зустріч із Її Величністю Скрипкою. 🎶