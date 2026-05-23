В Одесі об’єднують зусилля для розвитку бойових мистецтв і молодіжного спорту

В Одесі відбулася робоча зустріч команди Всесвітньої бійцівської ліги AWFL з начальником Управління фізичної культури і спорту Одеської міської ради Романом Терентьєвим. Під час зустрічі представники ліги презентували концепцію мультиспортивного проєкту AWFL, а також підбили підсумки діяльності за останні два роки.

Учасники обговорили результати виступів спортсменів і федерацій, розвиток молодіжного спорту в Одесі, календар майбутніх змагань на 2026 рік та перспективи подальшої співпраці між спортивними організаціями та міською владою.

Особливу увагу приділили організації масштабних турнірів, які найближчим часом відбудуться в Одесі. Зокрема, 24 травня пройде Всеукраїнський турнір з кікбоксингу WTKA та K-1 у рамках Міжнародних спортивних ігор на Кубок президента Міжнародної освітньої компанії, а 7 червня — Всеукраїнський відкритий Кубок Співдружності з контактного карате.

Традиційно спортивні заходи прийматиме Національний університет «Одеська юридична академія», який уже неодноразово ставав майданчиком для престижних турнірів і спортивних форумів.

Одним із головних результатів зустрічі стало підписання договорів про співпрацю між Управлінням фізичної культури і спорту Одеської міської ради, Всесвітньої бійцівської ліги AWFL та низкою провідних спортивних федерацій регіону.

До співпраці долучилися Одеська обласна федерація К-1 на чолі з Валентином Федоровим, федерації кікбоксингу WTKA під керівництвом Сергія Пятецького та Володимира Шевченко, федерація COMBAT самозахист ICO на чолі з Віталієм Джигою, Всесвітня федерація Сіммей-до карате, Всеукраїнський альянс кіокушин карате під керівництвом Олександра Рожанського, а також Федерації КУДО Одеської області, яку представляють Дмитро Самохін та Олег Грегуль. Організатори наголошують: підписані угоди відкривають нові можливості для підтримки молодих спортсменів, проведення якісних турнірів та подальшого розвитку бойових мистецтв в Одесі й Україні.