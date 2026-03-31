Одещина — серед лідерів: підсумки спортивного року та амбітні плани на майбутнє

В Одеському регіоні підбили підсумки спортивного 2025 року та початку 2026-го. Досягнення вражають: реалізовано чимало масштабних проєктів, здобуто вагомі перемоги, однак на цьому спортивна спільнота зупинятися не збирається — попереду ще більше амбітних ідей та ініціатив.

Важливим підтвердженням успіху стало те, що Міністерство молоді та спорту України затвердило офіційний рейтинг регіонів з олімпійських і неолімпійських видів спорту, у якому Одещина впевнено увійшла до ТОП-5. Це серйозний результат, який свідчить про системну роботу та високий рівень підготовки спортсменів.

Значною мірою цей успіх забезпечила злагоджена діяльність команди Всесвітньої бійцівської ліги AWFL. Завдяки яскравим виступам спортсменів у різних дисциплінах і федераціях, що входять до складу ліги, Одеська область посіла провідні позиції в Україні з кікбоксингу WTKA, ISKA, а також COMBAT самозахисту ICO.

Протягом року одеські спортсмени продемонстрували високі результати на престижних змаганнях різного рівня — від чемпіонатів України до європейських та світових першостей. Їхні виступи принесли численні нагороди та вкотре підтвердили високий клас регіональної школи єдиноборств.

Окремої уваги заслуговує програма підтримки спортсменів AWFL, яка відкриває бійцям шлях до професійного рингу. Завдяки цьому представники збірної Одеської обласної федерації К-1 та AWFL не лише успішно виступають на аматорському рівні, а й здобувають перемоги серед професіоналів, поповнюючи спортивну скарбничку регіону золотими, срібними та бронзовими нагородами.

Активно розпочався і 2026 рік. Лише за перші три місяці було організовано та проведено низку масштабних спортивних подій, серед яких чемпіонати Одеської області з кікбоксингу WTKA та К-1, Кубок з карате «Перше татамі», міжнародний турнір з ММА та К-1 «Воїни Самсона», чемпіонати України з К-1 та кікбоксингу ISKA, всеукраїнський турнір з боксу пам’яті Олександра Каретного, а також численні семінари й майстер-класи.

Важливо, що розвиток спорту в регіоні відбувається у тісній взаємодії з освітньою сферою, зокрема у співпраці з Національним університетом «Одеська юридична академія». Такий підхід дозволяє виховувати не лише сильних спортсменів, а й всебічно розвинених особистостей.

Як наголошують організатори та учасники процесу, це лише початок. Уже сьогодні триває підготовка до нових турнірів і проєктів, які мають ще більше зміцнити позиції Одещини як одного з провідних спортивних регіонів України.