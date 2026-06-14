Брендан Сіммс: «Війна може створити державу, але не гарантує її успіху» «Відновлення після тотальної війни» Ukrainian Cosmopolis

На форумі «Відновлення після тотальної війни» Ukrainian Cosmopolis одним із ключових міжнародних спікерів став професор історії міжнародних відносин Кембриджського університету, директор Кембриджського центру геополітики Брендан Сіммс. Відомий британський історик і дослідник європейської геополітики представив порівняльний погляд на те, як держави виникають із воєнних конфліктів і чому одні країни після війни зміцнюються, а інші переживають тривалі кризи або навіть розпадаються.

У центрі його виступу опинилося питання взаємозв’язку війни та державотворення. На думку науковця, історія Європи переконливо демонструє, що війни нерідко стають каталізатором формування політичних інститутів, національної ідентичності та модернізації держав. Проте сам факт перемоги або завершення бойових дій ще не гарантує успішного майбутнього.

«Історія показує, що війна здатна створити державу, мобілізувати суспільство і сформувати політичну націю. Але вона не може автоматично забезпечити справедливі інститути, ефективне врядування та довготривалу стабільність», — наголосив Брендан Сіммс.

Професор звернув увагу на досвід європейських держав ранньомодерного періоду та ХХ століття, коли саме воєнні виклики ставали поштовхом до створення нових систем управління, розвитку адміністративного апарату та посилення державної спроможності. Водночас він застеріг від спокуси розглядати війну як універсальний механізм національного оновлення.

За словами Сіммса, після завершення тотальної війни перед суспільством постає набагато складніше завдання — перетворити військову мобілізацію на ефективні мирні інститути та не допустити внутрішнього розколу.

Особливу увагу історик приділив факторам, які визначають успішність повоєнного розвитку. Серед них — здатність еліт до компромісу, формування інклюзивних політичних інститутів, довіра між державою та громадянами, а також спроможність суспільства інтегрувати різні групи населення після пережитої травми війни.

«Справжнє випробування для держави починається не під час війни, а після неї. Саме тоді вирішується, чи зможе країна перетворити досвід боротьби на фундамент політичної єдності, чи війна залишить по собі спадщину взаємної недовіри та конфліктів», — зазначив учений.

На думку Брендана Сіммса, історичний досвід Європи може бути корисним для України, яка вже сьогодні повинна замислюватися над моделлю повоєнного відновлення. Від того, наскільки ефективно будуть побудовані інститути, забезпечено верховенство права та збережено суспільну солідарність, залежатиме не лише успіх відбудови, а й довгострокова стійкість української держави.

Виступ професора Кембриджського університету став нагадуванням про те, що війна, попри свою руйнівність, може стати моментом історичного переосмислення. Однак майбутнє країни визначається не лише перемогою на полі бою, а передусім здатністю суспільства створити справедливий політичний порядок і перетворити досвід боротьби на основу мирного та демократичного розвитку.