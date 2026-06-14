Помер один з найвпливовіших художників сучасності Девід Гокні

Помер Девід Гокні, один із найвпливовіших британських художників ХХ – ХХІ століть. Він не дожив до свого 89-го дня народження один місяць.

Його смерть підтвердила публіцистка Еріка Болтон, яка сказала, що він помер "мирно" у своєму будинку, передають BBC та The Guardian.

"Відомий британський художник Девід Гокні, одна з найважливіших постатей сучасного мистецтва як 20-го, так і 21-го століть, мирно помер удома 11 червня 2026 року, не доживши до свого 89-річчя", – йдеться у заяві. Девід Гокні здобув популярність як поп-артист у 1960-х роках. Він відомий картинами із зображенням басейнів, зокрема роботами "Великий сплеск" та "Потрет художника(Басейн з двома фігурами)".

"Великий сплеск", Девід Гокні

Художник народився в Бредфорді в 1937 році. Гокні вивчав мистецтво в Бредфордському коледжі. Свою першу картину – портрет батька – він продав за 10 фунтів стерлінгів на виставці художників Йоркширу в 1957 році.

У 1959 році вступив до Королівського коледжу мистецтв у Лондоні, де швидко здобув репутацію унікального таланту й одночасно бунтаря. Він відмовлявся писати з натури, але навмисно подав малюнок з натури для отримання диплома, на якому було зображено м'язисту чоловічу фігуру з американського журналу. Крім того, він відмовився писати есе для випускного іспиту, вважаючи, що його треба оцінювати лише за художніми роботами. Попри все це, враховуючи талант Гокні, викладачі змінили правила та вручили диплом художнику.

Гокні у 1966 році

Джейн Боун / theguardian.com

Гокні у своїх роботах часто досліджував одностатеве кохання. Його робота Cleaning Teeth, Early Evening (10pm) W11 ("Чищення зубів, ранній вечір (22:00) W11" ) 1962 року зображала життя геїв із чесністю та відкритістю, що майже повністю суперечило Британії, в якій гомосексуальність залишалася кримінальним злочином до 1967 року.

Cleaning Teeth, Early Evening (10pm) W11, Девід Гокні

Одна з найвідоміших серій його робіт – California Dreaming – пейзажі Західного узбережжя Америки. У 2018 році картину із цієї серії "Портрет художника (Басейн з двома фігурами)" продали за 90,3 мільйона доларів на аукціоні Christie's, що зробило Гокні найдорожчим живим художником, аж поки 2019 року його не випередив Джефф Кунс.

"Портрет художника (Басейн з двома фігурами)", Девід Гокні

Гокні експериментував і в інших сферах, зокрема у дизайні сценографії та костюмів для опер і балетів. Він захоплювався розвитком технологій, а саме: як у мистецтві використовувалися фотокопіювальний апарат, факс, принтер та iPad.

Митець відмовився писати портрет британської королеви та часто критикував усталені погляди на історію мистецтва. Він також відмовився від лицарського звання.

Після інсульту у 2012 році Гокні не припинив працювати.

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