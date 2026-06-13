Слово, що єднає: в Одесі відбулася поетична вітальня талановитих митців в рамках загальноукраїнського конкурсу «Українська мова – мова єднання»

В Одесі у великій залі Одеської ОУНБ імені М. С. Грушевського відбулася Поетична вітальня, яка об’єднала юних авторів, педагогів, літераторів, громадських діячів та всіх, кому небайдужі українське слово, культура й майбутнє країни. Захід став не лише майданчиком для творчого самовираження молоді, а й простором для роздумів про національну ідентичність, роль культури під час війни та відповідальність перед майбутніми поколіннями.

На початку зустрічі перед учасниками заходу виступив Максим Трубніков, лідер гурту «Друже Музико», його запальний виступ розігрів аудиторію та додав бадьористі.

У своїх виступах промовці неодноразово наголошували на особливому значенні української мови як фундаменту національної єдності. Звучала думка про те, що Одеса була і залишається невід’ємною частиною українського культурного простору, а дедалі більше молодих людей свідомо обирають українську мову для творчості та самовираження.

«Одеса була, є і буде українським містом, а українське слово сьогодні звучить тут дедалі впевненіше і сильніше», — підкреслив Голова ОРО НСЖУ, та Голова та засновник загальноукраїнського конкурсу «Українська мова – мова єднання» Юрій Работін.

Особлива увага була приділена молодому поколінню. Організатори заходу наголошували, що саме підтримка юних талантів, розвиток творчих здібностей та заохочення до літературної діяльності є важливою інвестицією в майбутнє України. На їхню думку, сьогоднішні юні поети й письменники завтра формуватимуть культурний і духовний образ держави.

Під час зустрічі неодноразово лунали слова вдячності українським захисникам, завдяки яким навіть у воєнний час суспільство має можливість проводити культурні заходи, творити й берегти духовні цінності. Присутні вшанували пам’ять полеглих героїв хвилиною мовчання.

Виступаючі також наголошували, що культура та література сьогодні стали важливою складовою національного спротиву. Поетичне слово, на їхню думку, підтримує людей у найважчі моменти, зміцнює віру в перемогу та допомагає зберігати історичну пам’ять.

«Ми маємо творити на благо Батьківщини словом, берегти нашу пам’ять, підтримувати одне одного і виховувати молодь, яка будуватиме майбутню Україну», — зазначила мистецтвознавця Тетяна Ананченко, підкресливши першочергове значення образа в створенні текста вірша.

Важливою темою зустрічі стала й віра в незламність українського народу. Попри всі випробування війни, промовці висловлювали переконання, що Україна вистоїть завдяки своїй культурі, духовності, силі слова та любові громадян до рідної землі.

Поетична вітальня вкотре довела, що творчість і культура є не лише сферою мистецтва, а й потужним інструментом формування національної свідомості, збереження історичної пам’яті та духовної єдності суспільства. Саме через слово, підтримку молодих талантів і шанування власних культурних традицій народжується майбутнє України.