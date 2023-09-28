В Одесі вшановували наймолодших лауреатів XXIV загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання»

Урочистості проходили в приміщенні Одеського ліцею «Європейський». Серед гостей заходу були самі лауреати, їх батьки та їх вчителі-наставники. З привітанням від міської влади до учасників заходу звернулась Ольга Амєліна, консульт «КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників». Яка підкреслила важливість вдосконалення знання української мови як генетичного коду нації і висловила щиру подяку від педагогічної спільноти міста Одеси Юрію Работіну за вагомий вклад в популяризацію української мови як мови єднання. Директорка Одеського ліцею «Європейський» Юлія Бардук також привітала лауреатів конкурсу і гостей, підкресливши що ліцей «Європейський» і його педагогічний колектив не тільки завжди гостинно приймає громадські заходи, а покладає великих зусиль на ниві патріотичного виховання молоді. В свою чергу Юрій Работін від імені Одеської регіональної організації НСЖУ подарував Одеському ліцею «Європейський» добірку новітніх українських книжок, які щойно надійшли з типографії. Юлія Бардук подякувала за корисні подарунки, які будуть радувати і розвивати читачів бібліотеки ліцею «Європейський». Несподіваним зірковим гостем заходу стала відома українська співачка NAVKA. Наразі NAVKA (сценічне ім’я Марини Тимофійчук), вона разом зі своєю командою завітала до Одещини і збирається знімати відеокліп в мальовничих локаціях. Співачка крім виконання нових творів велику увагу приділяє популяризації українських народних (часом забутих) пісень, які зазвучать в її виконанні по-новому і по-сучасному в авторській обробці відомої виконавиці. В своєму привітанні до присутніх NAVKA відмітила наполегливість організаторів загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» які двадцять чотири поспіль знаходять в собі сили і наснагу проводити такий важливий форум.

Лауреати xxiv загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» у номінації «Первоцвіт» на тему: «Ми за безпечне майбутнє»

Балановський Яромир (м. Одеса, 8-А, школа № 65) – за вірш «Горять ліси, палають знов дерева».

Ващаєва Сюзанна (м. Одеса, 5-Г, ліцей № 15) – за поетичний твір «Хай буде вогонь нам лиш другом».

Вінніченко Владислав (м. Одеса, 1-А, школа № 54) – за вірш «Пожежна наука».

Волошина Варвара (м. Одеса, 4-Д, школа № 92) – за оповідання «Повчальний сон Петрика».

Гальченко Євангеліна (м. Одеса, 3-Г, школа № 99) – за твір-казку «... про те, що буває від необережного поводження з вогнем».

Гвоздь Єлізавета (м.Одеса, 10-А, школа № 51) – за оповідання «Сонячний промінь».

Железняк Артур (м. Одеса, 8-А, школа № 107) – за оповідання «Запобігання пожежам».

Жерноклєєва Аріна (м. Одеса, 7-В, гімназія № 4) – за оповідання «Дух вогню».

Жученко Ніка (м. Одеса, 11-Б, школа № 73) – за т в і р - ф е н т е з і « П р и г о д и в Ко р о л і в с т в і Пожежконтроль».

Задоріна Ольга (м. Одеса, 10-Б, гімназія № 4) – за твір-казку «Про Сірничка».

Калашнікова Валерія (м. Одеса, 10-Б, школа № 57) – за оповідання «Фрагмент».

Конюхевич Максим (м. Одеса, 7-А, школа № 121) – за вірш «Небезпечна самотність».

Крутенков Артур (м. Одеса, 5-А, ліцей «Фонтанський») – за казку «Місія КА – 3 n».

Лазаренко Єва (м. Одеса, 4-А, ліцей № 63) – за казку «Безпека – це життя».

Лисенко Поліна (м. Одеса, 11-Б, школа № 50) – за вірш «Щоб не трапилось біди…».

Мацкул Орина (м. Одеса, 3-А, школа № 52) – за казку «Пожежа на лісовій галявині».

Мельников Максим (м. Одеса, 6-В, школа № 11) – за казку «Вогник».

Птіцина Анастасія (м. Одеса, 10-А, ліцей «Гармонія») – за поетичний твір «Прометеїв дар».

Романова Катерина (м. Одеса, 5-Г, ліцей № 9) – за поетичний твір «Правила безпечного майбутнього».

Степанова Валерія (м. Одеса, 2-В, школа № 16) – за вірш «Пожежам стоп».

Стружко Карина (м. Одеса, 5-Б, школа № 46) – за казку «Принцеса та сірники».

Тєр Олександр (м. Одеса, 1-А, школа № 32) – за казку «Захист дітей від пожеж та надзвичайних ситуацій».

Червякова Ольга (м. Одеса, 11-А, школа № 76) – за поетичний твір «Пожежа на вулиці Базарній».

Юмрукуз Тимур (м. Одеса, 3-Б, школа № 5) – за поетичний твір «Іжачок і сірники».

Юсупов Максим (м. Одеса, 4-А, гімназія № 1) – за нарис з історії пожежництва Одеси.

У номінації «Первоцвіт» на тему: «Завжди сучасний Сковорода – есе»

Алмазова Влада (м. Одеса, 11-й кл., ліцей № 38) – за твір «Секрет щастя в тобі самому…».

Берін Крістіна (м. Одеса, 9-В, ліцей «Економічний») – за твір «…Чому вчать нас афоризми Сковороди».

Борона Галина (м. Одеса, 11-й кл., школа № 20) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Батрун Іванна (м. Одеса, 9-й кл., школа № 92) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Галущенко Дар'я (м. Одеса, 9-Б, гімназія № 5) – за твір «Чому вчать мене афоризми Сковороди».

Долгієр Анна (м. Одеса, 8-й кл., ОНВК «Морський ліцей» № 24) – за твір «Чому вчать мене афоризми Сковороди».

Загорець Регіна (м. Одеса, 11-й кл., школа № 33) – за твір «Секрет щастя в тобі самому…чого бажають люди на Землі).

Загорулько Марія (м. Одеса, 10-й кл., школа № 86) – за твір «Чому вчать мене афоризми Сковороди».

Злочевська Валерія (м. Одеса, 8-А, школа № 27) – за твір «Не шукай щастя за морем».

Искра Ілля (м. Одеса, 11-Б, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою) – за твір «Щастя в тобі самому».

Колібабчук Юлія (м. Одеса, 8-В, ліцей № 63) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Кашпур Матвій (м. Одеса, 11-й кл., ліцей № 73) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Копайгора Кіра (м. Одеса, 9-й кл., гімназія № 4) – за твір «У чому секрет щастя».

Лукіянчук Данііл (м. Одеса, 11-й кл., ліцей № 78) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Мартинова Марія (м. Одеса, 9-й кл., ліцей № 85) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Мігова Юлія (м. Одеса, 9-А, школа № 118) – за твір «Чому вчать мене афоризми Сковороди».

Мирощник Марія (м. Одеса, 10-й кл., ліцей № 51) – за твір «Щастя – це шлях, а не пункт призначення».

Морар Віталій (м. Одеса, 11-й кл., ліцей № 44) – за твір «Чому вчать мене афоризми Сковороди».

Музашвілі Євген (м. Одеса, 10-й кл., ліцей № 9) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Пастощук Артем (м. Одеса, 9-й кл., ліцей № 9) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Поліщук Надія (м. Одеса, 8-й кл., ліцей № 14) – за твір «Чому вчать мене афоризми Сковороди».

Процишина Валерія (м. Одеса, 10-й кл., НВК «Гімназія № 7») – за твір «Чому вчать мене афоризми Сковороди».

Регуш Юлія (м. Одеса, 9-й кл., ліцей № 37) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Самедова Софія (м. Одеса, 10-й кл., ліцей № 16) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Симанчук Тетяна (м. Одеса, 11-й кл., ліцей № 14) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Сігаєва Ганна (м. Одеса, 11-й кл., ОНВК «Морський ліцей» № 24) – за твір «Чому вчать мене афоризми Сковороди».

Тарасенко Андрій (м. Одеса, 9-й кл., ліцей № 15) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

ТатарчукОлена (м. Одеса, 9-й кл., ліцей № 45) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Тєр Катерина (м. Одеса, 7-й кл., ліцей № 32) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Тімошевська Емілія (м. Одеса, 9-Б, гімназія № 103) – за твір «Чому вчать мене афоризми Сковороди».

Шандровська Юлія (м. Одеса, 11-й кл., ліцей № 125) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Швед Олександра (м. Одеса, 11-й кл., ліцей «Фонтанський») – за твір «Чому вчать мене афоризми Сковороди».

Шевчук Ярослава (м. Одеса, 9-й кл., ліцей № 73) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Шейніна Марія (м. Одеса, 11-й кл., гімназія № 1 ім. А.П. Бистріної) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Шмельова Варвара (м. Одеса, 9-й кл., ліцей № 65) – за твір «Секрет щастя в тобі самому, в твоєму серці повному любові».

Яцук Орина (м. Одеса, 9-Б, гімназія № 105) – за твір «Чому вчать мене афоризми Сковороди».

У номінації «Первоцвіт» на тему: «Завжди сучасний Сковорода»

Аксенюк Марія (м. Одеса, 11-А, школа № 48) – за вірш «Український Сократ».

Бельченко Ольга (м. Одеса, 10-й кл., ліцей № 111) – за вірш «Морське дно».

Боднар Марія (м. Одеса, 8-А, школа № 33) – за твір «Немає більшої радості, аніж жити за покликанням».

Василенко Маргарита (м. Одеса, 7-А, школа № 26) – за вірш «Панувала тоді хуртовина…».

Волкова Єлізавета (м. Одеса, 9-Б, школа №31) – за збірник віршів, присвячений українському Сократу – Григорію Сковороді.

ГустенкоДмитро (м. Одеса, 5-В, школа № 69) – за вірш «Хитрі Лиси».

Єрмолаєва Поліна (м. Одеса, 11-Б, ліцей № 62) – за твір «Немає більшої радості, аніж жити за покликанням».

Захарова Анастасія (м. Одеса, 11-Б, ліцей № 86) – за твір-байку «Зозуля та курка».

Кірічек Дар'я (м. Оде с а, 9-В, ліцей «Гармонія») – за твір-оповідання «Немає більшої радості, аніж жити за покликанням».

Комолова Анастасія (м. Одеса, 7-й кл., школа № 20) – за твір-нарис «Немає більшої радості, аніж жити за покликанням».

Кошева Евеліна (м. Одеса, 10-й кл., школа № 43) – за вірш «Лелеки в інший край вже відлетіли…».

Лапіна Катерина (м. Одеса, 11-Б, школа №1) – за твір-нарис «Немає більшої радості, аніж жити за покликанням».

Латишева Марина (м. Одеса, 9-й кл., школа № 8) – за твір «Байка про маленького Горобчика та злих орлів».

Май Анна (м. Одеса, 7-А, НВК № 90) – за твір- нарис «Немає більшої радості, аніж жити за покликанням».

Муслімова Катерина (м. Одеса, 8-Б, школа №65) – за твір-нарис «Немає більшої радості, аніж жити за покликанням».

Осіпова Варвара (м. Одеса, 10-Б, ліцей № 9) – за твір-нарис «Немає більшої радості, аніж жити за покликанням».

Погорєлова Анастасія (м. Одеса, 11-Б, ліцей «Фонтанський») – за вірш присвячений Григорію Сковороді «Моя свобода завжди при мені».

Подвиг Ксенія (м. Одеса, 8-й кл., ліцей № 15) – за вірш, присвячний Григорію Сковороді – «Все у світі нашому чудово…».

Птіцина Анастасія (м. Одеса, 11-А, ліцей «Гармонія») – за вірш «Заповіт Сковороди».

Строганова Владислава (м. Одеса, 11-Б, НВК № 90) – за вірш присвячений Григорію Сковороді «Мислителю, ясний пророче…».

Суворова Анна (м. Одеса, 8-А, ліцей «Фонтанський») – за твір-байку «Жито і Волошка».

Тудос Єва (м. Одеса, 8-й кл., школа № 8) – за твір-байку «Про блогера».

Уманець Діана (м. Одеса, 10-й кл., школа № 78) – за вірш «Мій Сковорода».

Щуровська Катерина (м. Одеса, 10-й кл., ліцей № 45) – за твір-нарис «Немає більшої радості, аніж жити за покликанням».

Якименко Богдан (м. Одеса, 7-В, гімназія № 103) – за твір-байку «Жаба та Журавка».

У номінації «Первоцвіт» на тему: «Кобзар і сучасність»

Боднар Марія (м. Одеса, 8-А, школа № 33) – за вірш «Видихай цей біль за рідну Україну…».

Голод Анастасія (м. Одеса, 9-А, ліцей № 55) – за твір «Роль українського слова для нації у творах Тараса Шевченка.

Дідик Анастасія (м. Одеса, 9-й кл, ліцей № 13) – за твір-роздум «Перехресні стежки».

Манджулова Юлія (м. Одеса, 10-А, ліцей «Михайлівський) – за твір «Роль українського слова для нації у творах Тараса Шевченка».

Мішутіна Катерина (м. Одеса, 9-Б, ліцей № 73) – за твір «Роль українського слова для нації у творах Тараса Шевченка».

Мошул Вікторія (м. Одеса, 8-А, ліцей № 28) – за твір «Непереможне слово Тараса в житті української нації».

Петренко Марина (м. Одеса, 9-Г, школа № 27) – за твір «Роль українського слова для нації у творах Тараса Шевченка».

Стрілець Ірина (м. Одеса, 10-Б, ліцей «Лідер») – за твір «Роль українського слова для нації у творах Тараса Шевченка».

Тєр Катерина (м. Одеса, 11-Б, школа № 32) – за твір «Роль українського слова для нації у творах Тараса Шевченка».

Тимчаковська Аліна (м. Одеса, 8-й кл., ліцей № 3) – за твір «Борітеся – поборите, вам Бог помагає».

У номінації «Первоцвіт» на тему: «Об'єднаймося брати мої»

Бельчик Аліна (м. Одеса, 11-В, ліцй № 89) – за есе «Вони дали нам три дні…» (зі щоденника біженців).

Біла Олександра (м. Одеса, 9-В, ліцею № 49) – за вірш «Незламний дух мого народу».

Бойко Ніка (м. Одеса, 7-А, ліцею № 65) – за вірш «Український воїн».

Вараксіна Дар'я (м. Одеса, 5-А, ліцею № 85) – за твір-казку «Правда та кривда».

Даскулеску Ксенія (м. Одеса, 7-Б, школа № 27) – за вірш «Сьогоденні козаки».

Кузьмук Софія (м. Одеса, 11-В, ліцей № 89) – за твір-есе «Народ мій є! Народ мій буде! Ніхто не перекреслить мій народ».

Лапіна Катерина (м. Одеса, 11-Б, ліцей «Міхайлівський») – за твір-роздум «Я вдома».

Полянська Валерія (м. Одеса, 7-Г, ліцей № 63) – за твір «Народ мій є! Народ мій буде! Ніхто не перекреслить мій народ».

Притискач Дар'я (м. Одеса, 7-А, школа № 46) – за твір «Народ мій є…».

Сухецька Ангеліна (м. Одеса, 9-А, школа № 61) – за твір «Народ мій є! Народ мій не зламати…».

Тостоган Таісія (м. Одеса, 6-Б, ліцей № 65) – за вірш «Жили люди в злагоді та мирі».

У номінації «Первоцвіт» на тему: «Срібне слово»

Денисенко Олександра (м. Одеса, 6-А, школа № 26) – за вірш «На краєчку широкого поля…».

Кошева Евеліна (м. Одеса, 10-Б, школа № 43) – за збірник віршей «В нас час».

Петренко Катерина (м. Одеса, 8-Б, ліцей № 16) – за твір «Побач красу серед війни».

Теслюк Юлія (м. Одеса, 9-Б, школа № 122) – за твір «Чудовий дар морського друга».

Соловей Михайло (м. Одеса, 7-й кл., ліцей «Маріїнський») – за твір «Мій крилатий друг».