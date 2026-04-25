«Від Бетховена до “Вестсайдської історії”: великий вечір духової музики в Одеській кірсі»





26 квітня 2026 року о 18:00 в стінах Одеської кірхи св. Павла відбудеться яскравий концерт Духового оркестру Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової — справжнє свято академічної та оркестрової музики, що об’єднає класику, оперні шедеври, віртуозні інструментальні композиції та запальні сучасні твори.

Художній керівник та диригент концерту — заслужений артист України, професор Володимир Лясота. Ведуча вечора — Ельвіра Паламарчук.

У програмі — музичні перлини світової класики та яскраві оркестрові композиції: від величної Першої симфонії Людвига ван Бетховена та проникливих творів Рейнгольда Глієра до темпераментної «Іспанської лихоманки», легендарної музики з Вестсайдської історії Леонарда Бернстайна та знаменитого «Тіко-Тіко».

На слухачів чекають виступи талановитих солістів — трубачів, саксофоністів, валторністів, тромбоністів, кларнетистів та вокалістів, а також диригентські роботи молодих музикантів академії.

Особливої атмосфери вечору додадуть шедеври оперної музики — арії з опер Шарля Гуно та Джоаккіно Россіні, а також витончені інструментальні композиції Хоакіно Родріго, Лероя Андерсона та інших видатних композиторів.

Цей концерт стане справжньою подорожжю крізь епохи, стилі та настрої — від урочистої класики до вибухової енергії духової музики.

Запрошуємо одеситів та гостей міста провести недільний вечір у неповторній атмосфері музики та натхнення під склепіннями старовинної кірхи.