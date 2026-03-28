Тріумф молодості і майстерності: у Одеській національній музичній академії ім. А. В. Нежданової відбулося яскраве «Весняне капріччіо»

У самому серці музичної Одеси, у величній атмосфері Одеської національної музичної академії ім. А. В. Нежданової, 25 березня 2026 року відбулося справжнє свято звуку, енергії та натхнення — концерт духового оркестру студентів «ВЕСНЯНЕ КАПРІЧЧІО». Художній керівник та головний диригент оркестру заслужений артист України професор Володимир Лясота

Цей захід став не просто концертом, а яскравою творчою подією, яка об’єднала молодих музикантів, викладачів та поціновувачів мистецтва у єдиному пориві любові до музики. Особливого шарму заходу надала творча зустріч з учнями Одеського фахового коледжу мистецтв імені К. В. Данькевича, що додало концерту атмосфери наступності поколінь і живого професійного діалогу.

Програма концерту вражала різноманіттям і вишуканістю. Від проникливого «Адажіо труби» Хоакін Родріго у виконанні соліста Артема Сірика до яскравої та темпераментної «Серенада тромбона» Моймір Зеднік — кожен номер відкривав нові грані майстерності молодих музикантів.

Надзвичайно тонко й гармонійно прозвучав дует валторн у «Концертіно» Петера Гензеля, а справжній феєрверк емоцій подарували «Кларнетові цукерки» Лерой Андерсон у виконанні талановитих солістів.

Не менш захопливими стали й інші номери: блискучий «Галоп» Луїджі Чізалло у виконанні тріо трубачів, дотепна «Гумористична кадриль» Левка Колодуба з яскравим соло туби, урочистий марш «Колізей» Луїджі Чізало, а також віртуозне «Капріччіо для квартету саксофонів» Уоррена Баркера.

Кульмінацією програми концерту стали легендарні мелодії з Вестсайдська історія Леонард Бернстайн та запальний «Тіко-Тіко» Зекінья де Абреу, які викликали бурхливі оплески та щире захоплення публіки.

Окремо варто відзначити диригентське мистецтво Павла Ткача, Віктора Цвика, Богдани Баранської та Максіміліана Джаннетті — кожен із них привніс у концерт власний стиль, емоцію та глибину звучання. Під чуйним керівництвом художнього керівника та головного диригента, заслуженого артиста України, професора Володимир Лясота, оркестр продемонстрував високий професійний рівень і злагодженість.

Ведучі вечора — Уляна Греля та Олександра Шкотіна — створили теплу й інтелігентну атмосферу, майстерно поєднуючи музичні номери з цікавими коментарями.

Концерт з успіхом пройшов, глядачі та учасники вже розійшлись, але справжні педагоги завжди незадоволені і прагнуть більшої досконалості. Завідувач кафедрою оркестрових духових та ударних інструментів професор Зіновій Буркацький та професор Володимир Лясота.

«Весняне капріччіо» стало справжнім тріумфом молодості, таланту і натхнення. Цей концерт ще раз довів: музична Одеса живе, розвивається і впевнено дивиться у майбутнє, даруючи світові нові імена та яскраві емоції.