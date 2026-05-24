Мінекономіки підвищує зарплатний мінімум для бронювання до майже 26 000 грн

Мінекономіки з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобовʼязаних співробітників: з поточних 21 618 грн (2,5 мінімальні зарплати) до 25 941 грн (3 мінімальні зарплати), повідомив міністр економіки довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на зустрічі з журналістами 22 травня.
- «У компаній буде до трьох місяців, аби підготуватися, розраховуємо, що до кінця літа всі підтвердять критичність за новими критеріями», – сказав міністр. Для підприємств на прифронтових територіях зарплатний критерій збережеться на рівні 21 618 грн, уточнив Соболев.
- Серед інших змін – узгодження відстрочок для людей, що працюють на кілька компаній. Зараз якщо людина з відстрочкою працює на кількох підприємствах, її враховують у квоті військовозобов’язаних на кожному з них. «Через це компанії могли фактично збільшувати кількість заброньованих працівників понад дозволені 50%», – пояснює міністр. Після змін працівника враховуватимуть у квоті 50% лише за одним із місць роботи, що має вирівняти систему і зробити її більш чесною, констатує Соболев.
- Також ОВА та міністерства переглянуть власні критерії критичності. Міністр не уточнив, чого саме стосуються ці зміни.
- Перелічені зміни будуть введені постановою Кабміну, що буде оприлюднена наступного тижня.
З 1 грудня 2024 року набрали чинності нові правила бронювання працівників від мобілізації, затверджені постановою Кабінету Міністрів №1332 від 23 листопада. Всі бронювання тепер здійснюються виключно через портал «Дія». Наразі заброньовано близько 1,3 млн чоловіків, свідчать дані Мінекономіки.
Ще у вересні Кабмін передав Міноборони повноваження визначати критично важливі підприємства оборонно-промислового комплексу та організовувати бронювання їхніх співробітників. Із 3 вересня такі підприємства, що працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати всіх своїх військовозобов’язаних працівників через «Дію».
Раніше стало відомо, що Кабмін скасував 72-годинний строк перевірки списків працівників для підприємств із підтвердженим статусом критично важливих. Ці зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних були ухвалені 8 грудня, повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. У Мінцифри уточнили, що спрощена процедура буде тимчасовою і діятиме до 1 лютого 2026 року, після чого повернуться стандартні правила.