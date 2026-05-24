Мінекономіки підвищує зарплатний мінімум для бронювання до майже 26 000 грн

Мінекономіки з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобовʼязаних співробітників: з поточних 21 618 грн (2,5 мінімальні зарплати) до 25 941 грн (3 мінімальні зарплати), повідомив міністр економіки довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на зустрічі з журналістами 22 травня.

Деталі

«У компаній буде до трьох місяців, аби підготуватися, розраховуємо, що до кінця літа всі підтвердять критичність за новими критеріями», – сказав міністр. Для підприємств на прифронтових територіях зарплатний критерій збережеться на рівні 21 618 грн, уточнив Соболев.

Серед інших змін – узгодження відстрочок для людей, що працюють на кілька компаній. Зараз якщо людина з відстрочкою працює на кількох підприємствах, її враховують у квоті військовозобов’язаних на кожному з них. «Через це компанії могли фактично збільшувати кількість заброньованих працівників понад дозволені 50%», – пояснює міністр. Після змін працівника враховуватимуть у квоті 50% лише за одним із місць роботи, що має вирівняти систему і зробити її більш чесною, констатує Соболев.

Також ОВА та міністерства переглянуть власні критерії критичності. Міністр не уточнив, чого саме стосуються ці зміни.

Перелічені зміни будуть введені постановою Кабміну, що буде оприлюднена наступного тижня.

Контекст

З 1 грудня 2024 року набрали чинності нові правила бронювання працівників від мобілізації, затверджені постановою Кабінету Міністрів №1332 від 23 листопада. Всі бронювання тепер здійснюються виключно через портал «Дія». Наразі заброньовано близько 1,3 млн чоловіків, свідчать дані Мінекономіки.

Ще у вересні Кабмін передав Міноборони повноваження визначати критично важливі підприємства оборонно-промислового комплексу та організовувати бронювання їхніх співробітників. Із 3 вересня такі підприємства, що працюють на прифронтових територіях, можуть бронювати всіх своїх військовозобов’язаних працівників через «Дію».

Раніше стало відомо, що Кабмін скасував 72-годинний строк перевірки списків працівників для підприємств із підтвердженим статусом критично важливих. Ці зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних були ухвалені 8 грудня, повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. У Мінцифри уточнили, що спрощена процедура буде тимчасовою і діятиме до 1 лютого 2026 року, після чого повернуться стандартні правила.

