СБУ и ГБР раскрыли схему хищения оборонных средств в Черниговской области: в течение 2022 года фигуранты растратили более 11 миллионов гривен бюджетных средств при закупках генераторов для ВСУ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, а также Государственное бюро расследований.

"Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины раскрыли схему присвоения оборонных средств в Черниговской области. В течение 2022 года фигуранты растратили более 11 миллионов гривен бюджетных средств на закупках генераторов для ВСУ", — говорится в сообщении.

По материалам дела, к махинации причастны командир воинской части и его заместитель, а также двое директоров компаний-подрядчиков.

Как установило расследование, командование режимного объекта заключило контракты с аффилированными предприятиями на закупку генераторов по искусственно завышенным ценам, а "разницу" распределило между собой.

Речь идет об оптовых партиях установок на общую сумму более 400 млн грн, которые предназначались для обеспечения автономного электроснабжения украинских войск на передовой.

Инициированная правоохранительными органами экспертиза подтвердила, что фигуранты присвоили бюджетные средства.

Кроме того, генераторы оказались не готовыми к использованию по назначению: для их запуска требуется смазка, которая не была закуплена в соответствии с заключенными договорами.

В настоящее время двум военным должностным лицам и их сообщникам-предпринимателям сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Продолжается расследование с целью привлечения всех виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

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