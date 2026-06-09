В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего главы Департамента государственных закупок Минобороны, по халатности которого армия получила 300 тысяч пар тактических перчаток, непригодных для использования.

Об этом сообщает генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Министерство обороны заключило контракты на поставку тактических перчаток на сумму более 231 млн грн. Тогдашний исполняющий обязанности директора Департамента государственных закупок Минобороны отвечал за проведение этих закупок.

По данным следствия, из-за его халатности Вооруженные Силы Украины получили 300 тысяч пар перчаток, непригодных для использования по назначению.

Следствие установило, что при заключении договоров из документации были исключены требования об обязательном соответствии продукции стандартам Минобороны. Кроме того, изменялись характеристики товара и согласовывалась авансовая оплата без надлежащего обоснования.

"Армия получила перчатки, которые не соответствовали установленным требованиям. Выводы экспертиз подтвердили, что они не обеспечивали надлежащей защиты военнослужащих и были непригодны для использования по назначению", — рассказал Кравченко.

Вместо предусмотренной техническими условиями термопластичной резины изделия были изготовлены из обычной резины и не прошли базовые экспертные тесты на сопротивление разрезанию и проколу, – не говоря об использовании в реальных условиях штурмов, обстрелов или эвакуации раненых.

В августе 2025 года экс-сотруднику "Эксподас" было сообщено о подозрении. Досудебное расследование по делу проводила Служба безопасности Украины. Сегодня расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Напомним:

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