Временно исполняющего обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Тоомаса Нахкура отстранили в связи с объявлением ему подозрения по делу о хищении почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.

Источник: Минобороны

Прямая речь: "Решением министра обороны Украины Рустема Умерова от 1 февраля 2024 года, по ходатайству заместителя Министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Тоомас Нахкур отстранен от исполнения служебных обязанностей".

Детали: В Минобороны уточнили, что причина отстранения - объявление подозрения в уголовном производстве. Подозрение Нахкуру было вручено 27 января.

Предыстория:

27 января Нахкуру, бывшему руководителю департамента Александру Лиеву, менеджерам компании "Львовский арсенал" и представителю иностранной фирмы сообщили о подозрении в деле хищения почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов.

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Что предшествовало:

Ранее УП сообщала, что фирма "Львовский арсенал" получила от Минобороны 1,4 миллиарда гривен на поставку крупной партии минометных выстрелов 120 мм и 82 мм, но давно просрочила контракт и не передала ВСУ ни одной мины.

Основатель "Львовского арсенала" - Юрий Збитнев, который в 1990 году стал одним из самых молодых депутатов Верховной Рады еще УССР. Он также участвовал в создании СДПУ(о), но позже ушел из нее.

Сообщалось, что Минобороны заключило контракт с малоизвестной фирмой "Львовский арсенал" 11 ноября 2022 года. Через несколько дней после этого тогдашний министр обороны Алексей Резников дал разрешение на проведение предоплаты по контракту - почти 100% суммы сделки.

Поставки должны были начаться уже в декабре 2022 года и полностью закончиться до конца февраля 2023 года, но, как писала УП, по состоянию на конец июля ни одной мины по предоплаченному контракту Минобороны не получило.

26 января Северный апелляционный хозсуд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании в пользу Минобороны 1,5 млрд грн с компании "Львовский арсенал" Юрия Збитнева, которая провалила контракт на поставку мин для ВСУ.

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