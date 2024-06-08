В результате аудита деятельности Минобороны в сфере закупки, разработки и модернизации вооружения и военной техники за 2022-2023 годы были установлены факты и их причины, по которым Вооруженные Силы Украины не получили в необходимом объеме и вовремя вооружение и военную технику. Об этом сообщили в Счетной палате.

В частности, аудит выявил факты:

- неиспользование в полном объеме Минобороны бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники,

- ненадлежащее выполнение субъектами хозяйствования заключенных с Минобороны государственных контрактов, что привело к образованию долгосрочной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности;

- нерезультативность отдельных научных разработок;

- необеспечение наиболее неотложных и приоритетных потребностей Вооруженных Сил Украины в вооружении и военной технике, при условии наличия бюджетного ассигнования.

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что часть замечаний, содержащихся в отчете по результатам аудита, уже выполнена. Остальные — в процессе выполнения.

“Учитывая, что разглашение сведений, содержащихся в материалах аудита, может нанести ущерб национальной безопасности Украины, Отчет не будет обнародован на сайте Счетной палаты”, — говорится в сообщении.



