 
Інформація до новини
0
Учора, 20:00

У Рахунковій палаті назвали недоліки закупівель Міноборони

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

В результате аудита деятельности Минобороны в сфере закупки, разработки и модернизации вооружения и военной техники за 2022-2023 годы были установлены факты и их причины, по которым Вооруженные Силы Украины не получили в необходимом объеме и вовремя вооружение и военную технику. Об этом сообщили в Счетной палате.

В частности, аудит выявил факты:

- неиспользование в полном объеме Минобороны бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку, разработку и модернизацию вооружения и военной техники, 

- ненадлежащее выполнение субъектами хозяйствования заключенных с Минобороны государственных контрактов, что привело к образованию долгосрочной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности;

- нерезультативность отдельных научных разработок;

- необеспечение наиболее неотложных и приоритетных потребностей Вооруженных Сил Украины в вооружении и военной технике, при условии наличия бюджетного ассигнования.

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что часть замечаний, содержащихся в отчете по результатам аудита, уже выполнена. Остальные — в процессе выполнения. 

“Учитывая, что разглашение сведений, содержащихся в материалах аудита, может нанести ущерб национальной безопасности Украины, Отчет не будет обнародован на сайте Счетной палаты”, — говорится в сообщении.


 

Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 