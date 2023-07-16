При закупке товаров и услуг оборонного назначения наценка отечественных производителей не будет ограничиваться 1% затрат на приобретение комплектующих изделий и оборудования у других хозяйствующих субъектов и 30% собственных затрат.
Соответствующее постановление Кабинет Министров принял 11 июля.
Как отмечается в заключении Министерства финансов в документ внесения изменений в правительственное постановление №1275 на период действия военного положения, предусматривается отмена применения следующих норм:
- положения по осуществлению контроля за целевым использованием средств;
- положения по определению цены государственного контракта;
- положения по определению размера прибыли для отечественных производителей в составе цены.
В Министерстве финансов отмечают, что реализация постановления повлечет за собой увеличение расходов из государственного бюджета. На сколько именно – ведомству неизвестно, поскольку Минобороны соответствующие расчеты не предоставило.
По соответствующей бюджетной программе на расходы Минобороны по закупке, модернизации и ремонту вооружения, военной техники в 2023 году предусмотрено 389,9 млрд грн.
Что касается отмены предельного уровня прибыли для отечественных производителей, то в выводах министр финансов Сергей Марченко указывает следующее: "Реализация указанной нормы приведет к удорожанию товаров, работ и услуг оборонного назначения, увеличению стоимости государственных контрактов и расходов на оборонные закупки или уменьшению объема закупок продукции.
Проект акта не решает проблемные вопросы своевременной поставки продукции оборонного назначения в войска, а только создает благоприятные финансовые условия для производителей".