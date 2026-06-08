По данным Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский в мае передавал сообщение с предложением о встрече правителю РФ Владимиру Путину через российского олигарха Романа Абрамовича.

Источник: Financial Times со ссылкой на четыре источника

Детали: Как пишет издание, Зеленский в прошлом месяце пригласил в Киев подсанкционного российского миллиардера, бывшего владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича, пытаясь убедить Путина провести прямые мирные переговоры.

По словам источников, Зеленский попросил Абрамовича передать российскому лидеру сообщение о том, что он готов провести с ним двустороннюю встречу.

Украина хотела продемонстрировать свою серьезность в отношении проведения прямых мирных переговоров с Россией, даже несмотря на то, что США, которые пытались выступить посредником в достижении перемирия, отвлекаются на войну на Ближнем Востоке, добавили источники.

Два высокопоставленных украинских чиновника описали сообщение, которое Зеленский направил через Абрамовича, как похожее на открытое письмо Путину, опубликованное в четверг на сайте президента Украины. Один из чиновников отметил, что тон сообщения был менее враждебным, чем в публичном письме.

Путин заявил в пятницу, что 21 мая он встретился с "одним из представителей наших деловых кругов" и "этим, скажем так, коллегой", и сказал ему, что не видит смысла во встрече с Зеленским.

"Единственный смысл в этом — чтобы украинцы остановили наступление наших вооруженных сил", — сказал Путин на экономической конференции в Санкт-Петербурге. Российский правитель добавил, что бизнесмен не действовал в официальном качестве.

Однако ни Украина, ни Россия не называли имени бизнесмена.

FT напоминает, что Абрамович помогал в посредничестве в переговорах между Россией и Украиной с первых недель полномасштабной войны в 2022 году. Абрамович также помог заключить соглашение, которое обеспечило экспорт украинского зерна через Черное море позже в том же году.

Хотя роль Абрамовича стала менее заметной с тех пор, как Россия начала вести прямые переговоры с США в прошлом году, он, по словам близких к нему лиц, по-прежнему участвует в обмене пленными и других двусторонних переговорах с Украиной, в частности по аспектам "мирного плана" под эгидой США.

"Он нужен, потому что это единственный россиянин, которого они будут терпеть. Он ладит со всеми", — сказал один из собеседников.

Другой близкий к Абрамовичу собеседник отметил, что, по словам российского олигарха, Зеленский "считает, что может решить все благодаря магии своей личной харизмы на встрече лидеров".

Абрамович называет инициативу Зеленского "соревнованием капитанов". "Это совсем не то, на что идет Путин. И на Трампа это тоже не очень действует. Но Зеленский полностью зациклен на этом", – добавил источник.

Один из близких к Зеленскому собеседников в комментарии изданию выразил сомнение, что "до конца лета произойдет что-то существенное", имея в виду переговоры с РФ. По его словам, Вашингтон сосредоточен на Иране, а Москва еще не осознала, что этим летом ей не удастся захватить остальную часть Донбасса.

Что предшествовало: Зеленский в открытом письме 4 июня предложил Путину определить дату и встретиться, чтобы закончить войну. К российско-украинским переговорам призвал привлечь Европу и США.

Путин 5 июня заявил, что прочитал открытое письмо Зеленского и "не видит смысла в проведении встречи". Также российский лидер сказал, что Зеленский якобы просил его о встрече через одного из российских бизнесменов.

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