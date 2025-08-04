Верховный суд Великобритании во вторник отклонил апелляцию российского миллиардера и нефтяного магната Евгения Швидлера на санкции, введенные из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания наложила санкции на Швидлера в марте 2022 года из-за связей с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем, а также его прежней должности – директора российского производителя стали "Евраз".

Российский олигарх утверждал, что британские санкции разрушили его бизнес и пагубно повлияли на его жизнь и жизнь семьи, а также указывал, что не все связанные с Россией миллиардеры попали под ограничения в Великобритании.

Но Верховный суд четырьмя голосами против одного отклонил апелляцию Швидлера, постановив, что существует "рациональная связь" между санкциями и целью побудить миллиардера противостоять российскому вторжению и оказать давление на Абрамовича.

Они заявили, что санкции против Швидлера "дают четкий сигнал людям, находящимся в положении господина Швидлера, что им было бы разумно отмежеваться от российского бизнеса".

Отдельным решением во вторник Верховный суд Великобритании также отклонил апелляцию российского бизнесмена Сергея Науменко, чья суперъяхта стоимостью 44 миллиона евро была арестована в Лондоне.

Правительство Великобритании ранее заявило, что может подать в суд на российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы добиться передачи 3,2 млрд долларов из средств, полученных от продажи футбольного клуба "Челси", на гуманитарные цели в Украине.

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