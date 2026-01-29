Гарантии безопасности от США для Украины будут зависеть от того, согласится ли Киев вывести свои войска из неоккупированной части Донбасса, пишет Financial Times.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times, которое общалось с людьми, знакомыми с ходом переговоров

Детали: По данным восьми собеседников издания, администрация президента США Дональда Трампа дала Украине понять,что гарантии безопасности США будут зависеть от согласия Киева на мирное соглашение.

Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

США также сообщили Киеву, что могут предложить больше вооружения для укрепления его армии в мирное время, если он согласится на соглашение.

Предыстория:

25 января президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что документ о гарантиях безопасности от США готов к подписанию.

Издание Politico писало, что США считают свои гарантии безопасности для Украины более ценными, чем европейские, несмотря на отказ Вашингтона отправлять своих военных.

Россия повторила требование о выводе украинских войск с территории всего Донбасса до начала трехсторонних переговоров в Абу-Даби 23-24 января.





