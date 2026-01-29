Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала "ложью" сообщения СМИ о том, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в обмен на ее согласие вывести войска с Донбасса.

Источник: Келли в комментарии Financial Times, передает "Европейская правда"

Детали: Чиновница заявила, что эти сообщения являются "ложью", которая имеет целью испортить прогресс, достигнутый в мирном процессе.

Прямая речь Келли: "Это полная неправда – единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить обе стороны для достижения соглашения. Жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы испортить мирный процесс, который сейчас в прекрасном состоянии после исторической трехсторонней встречи в Абу-Даби в эти выходные".

Детали: Источник, знакомый с позицией США, заявил Financial Times, что Вашингтон "не пытается навязать Украине никаких территориальных уступок". При этом гарантии безопасности от США зависят от готовности обеих сторон заключить мирное соглашение, а его содержание – зависит только от России и Украины.

Что предшествовало: