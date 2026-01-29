 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

Білий дім спростував, що США пропонували Україні гарантії безпеки в обмін на вихід із Донбасу

Категория: Новини / Політика

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала "ложью" сообщения СМИ о том, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в обмен на ее согласие вывести войска с Донбасса.

Источник: Келли в комментарии Financial Times, передает "Европейская правда"

Детали: Чиновница заявила, что эти сообщения являются "ложью", которая имеет целью испортить прогресс, достигнутый в мирном процессе.

Прямая речь Келли: "Это полная неправда – единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить обе стороны для достижения соглашения. Жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам анонимно лгать, чтобы испортить мирный процесс, который сейчас в прекрасном состоянии после исторической трехсторонней встречи в Абу-Даби в эти выходные".

Детали: Источник, знакомый с позицией США, заявил Financial Times, что Вашингтон "не пытается навязать Украине никаких территориальных уступок". При этом гарантии безопасности от США зависят от готовности обеих сторон заключить мирное соглашение, а его содержание – зависит только от России и Украины.

Что предшествовало:

  • Издание FT со ссылкой на источники сообщало, что гарантии безопасности от США для Украины будут зависеть от предварительного согласия Киева на вывод своих войск из неоккупированной части Донбасса – как того требовала Россия.
  • В воскресенье, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что документ о гарантиях безопасности от США готов к подписанию.
  • Издание Politico ранее писало, что США считают свои гарантии безопасности для Украины ценнее европейских, несмотря на отказ Вашингтона отправлять своих военных.

 




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 