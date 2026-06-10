Молоді голоси Одеси підкорили серця слухачів у Соборі Святого Павла

31 травня в Одеській кірсі — Соборі Святого Павла відбулася яскрава мистецька подія, яка стала справжнім святом академічного вокального мистецтва. Концерт «Молоді голоси Одеси» зібрав поціновувачів класичної музики та подарував глядачам незабутню зустріч із талановитими студентами й випускниками Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової.

У величному просторі старовинного собору прозвучали безсмертні твори світової класики — від барокових шедеврів Генделя, Вівальді та Скарлатті до перлин романтичної та оперної музики Шуберта, Гуно, Глюка, Моцарта, Верді, Пуччіні й Оффенбаха. Особливого настрою вечору надала органістка Вероніка Струк, чиє натхненне виконання творів Генделя створило урочисту атмосферу справжнього музичного свята.

Концерт пройшов з великим успіхом. Слухачі щиро вітали кожного виконавця бурхливими оплесками, а багато молодих артистів продемонстрували дивовижно зріле, глибоке та емоційно насичене трактування складних вокальних творів. Попри свій молодий вік і відносно невеликий сценічний досвід, учасники концерту показали високий професійний рівень, артистизм та розуміння музичного матеріалу.

Яскраві виступи Марії Кузнецової, Анастасії Гудимової, Олени Ткаченко, Еліни Бонар-Коломия, Тетяни Жильцової, Ольги Баїрової, Крістіни Шумєєвої, Фон Дзя, Цзянь Суна, Дмитра Віннікова та Максима Танькута стали справжньою окрасою вечора. Особливо вражала різноманітність репертуару, що дозволила кожному виконавцю розкрити індивідуальність свого голосу та творчого обдарування.

Незмінна ведуча концертів у Соборі Святого Павла Ельвіра Паламарчук майстерно поєднувала окремі номери в єдину художню композицію, знайомлячи публіку з історією творів та їх авторами.

Приємно відзначити, що концерт став ще одним переконливим свідченням високого рівня вокальної школи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової. За кожним виступом стояла кропітка праця викладачів, серед яких народні та заслужені артисти України, відомі професори та доценти академії, які продовжують славні традиції одеської музичної освіти.

Вечір «Молоді голоси Одеси» вкотре підтвердив: Одеса залишається одним із провідних музичних центрів України, а її молоді виконавці впевнено заявляють про себе як про майбутніх зірок української та світової сцени. Концерт у Соборі Святого Павла став не лише демонстрацією професійної майстерності, а й справжнім святом краси, натхнення та високого мистецтва.