В Одеській кірсі прозвучать "Молоді голоси Одеси"

Концерт студентів та випускників Одеської національної музичної академії

31 травня 2026 року, неділя, 18:00

Одеська кірха — Собор Святого Павла

Шанувальників академічного вокального мистецтва запрошують на святковий концерт «Молоді голоси Одеси», який відбудеться 31 травня о 18:00 в унікальній атмосфері Одеської кірхи — Собору Святого Павла.

Цього вечора на сцену вийдуть талановиті студенти, аспіранти та випускники Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової — майбутні зірки української та світової оперної сцени. У їхньому виконанні прозвучать перлини світової вокальної класики — арії з опер Генделя, Вівальді, Моцарта, Глюка, Верді, Пуччіні, Вагнера, романси Шуберта, твори Форе, Гуно, а також популярні мелодії з мюзиклів та народні пісні.

У концерті беруть участь:

Марія Кузнецова, Анастасія Гудимова, Олена Ткаченко, Еліна Бонар-Коломия, Тетяна Жильцова, Ольга Баїрова, Крістіна Шумєєва, Фондзя, Цзяньсун, Дмитро Вінніков, Максим Танькут.

За органом — Вероніка Струк.

Ведуча концерту — Ельвіра Паламарчук.

Особливою окрасою вечора стануть знамениті арії з опер «Юлій Цезар», «Ксеркс», «Ріголетто», «Весілля Фігаро», «Парис та Єлена», «Богема», «Тангойзер», а також безсмертна Баркарола з опери Оффенбаха «Казки Гофмана» та популярна композиція «Think of Me» з мюзиклу Ендрю Ллойда Веббера «Привид Опери».

Концерт відкриє органний твір Георга-Фрідріха Генделя — Allegro з сюїти «Музика на воді», що задасть урочистий настрій усьому вечору.

«Молоді голоси Одеси» — це чудова можливість почути нове покоління вокалістів, які продовжують славні традиції одеської вокальної школи та вже сьогодні демонструють високий рівень професійної майстерності.

Запрошуємо всіх поціновувачів класичної музики провести недільний вечір у прекрасній акустиці Одеської кірхи та насолодитися зустріччю з молодими талантами української сцени.

Бажаючим буде представлена різноманітна програма, яка охоплює понад три століття музичної історії — від бароко до сучасного музичного театру.