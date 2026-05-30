Во время одной из публичных дискуссий в рамках форума «Возобновление после тотальной войны» организованном Ukrainian Cosmopolis, выступил польский эксперт по государственной политике Пётр Кульпа — бывший заместитель министра экономики и труда Польши, советник ЕС по вопросам украинской реформы и один из известных специалистов по вопросам государственного управления и административных реформ в Восточной Европе.

Пётр Кульпа уже много лет занимается вопросами трансформации украинской системы управления. С 2005 года он активно работает над темами административной реформы, децентрализации и усиления государственной способности Украины, в частности как руководитель проекта Европейского Союза «Поддержка администрации Украины». В центре его исследований — так называемые «метаинституты», определяющие, способны ли формальные реформы действительно работать в реальной политической системе.

На форуме эксперт говорил о структурных слабостях украинского государства, кризисе системы управления и ограниченности стандартных евро-американских механизмов реформирования.

В начале своего выступления Кульпа заявил, что распространённые представления об источниках богатства государств являются ошибочными.

«Источником богатства не является труд. Страны, в которых все тяжело работают — от детей до стариков, — очень часто остаются бедными. Источником богатства не являются ни природные ресурсы, ни капитал, ни технологии. Единственный настоящий источник богатства — это организация», — подчеркнул он.

По словам эксперта, именно уровень организации определяет способность государства защищать свои интересы, развиваться и выдерживать внешнее давление.

«Тот, кто лучше организован, способен навязать свою волю менее организованному. Весь мировой конфликт строится вокруг разницы в уровне организации», — отметил Пётр Кульпа.

Значительную часть выступления аналитик посвятил украинской политической системе. По его мнению, после событий 2004 года Украина постепенно утратила эффективную вертикаль управления.

«Украина превратилась в государство, где сотни должностей существуют отдельно друг от друга и никто никому не подчиняется. Чтобы координировать такую систему, неизбежно возникает мафия», — заявил он.

Кульпа считает, что именно отсутствие чёткого центра исполнительной власти стало одной из ключевых причин коррупции и неэффективности государственного аппарата.

«Власть начала осуществляться через коррупцию, “маски-шоу”, неформальные договорённости и систему “порешать”. Государственность приобрела форму мафии», — сказал эксперт.

Отдельно он раскритиковал последствия украинской приватизации, назвав её «грабежом государства».

«Те, кто разбогател на приватизации, были заинтересованы не в усилении государства, а в его ослаблении», — отметил господин Кульпа.

Эксперт также затронул отношения Украины и Запада. По его мнению, международные партнёры после 2014 года не смогли предложить Украине полноценную модель институционального восстановления.

«Вместо того чтобы помочь создать сильную систему управления, были построены механизмы внешнего контроля. Но сама система осталась прежней», — подчеркнул он.

Одной из главных угроз для страны Пётр Кульпа назвал окончание войны без глубоких институциональных изменений.

«Если после войны Украина вернётся к прежней модели “свободных должностей”, государство быстро потеряет суверенитет. Без реформ страна окажется в смертельной ловушке», — предупредил эксперт.

В качестве выхода из кризиса Кульпа предложил начать серьёзную конституционную реформу и восстановить полноценную систему координации исполнительной власти.

«Без новой эффективной модели управления Украина рискует потерять шанс на полноценную европейскую интеграцию и устойчивое развитие», — считает он.

В завершение выступления эксперт затронул темы демографии, пенсионной системы и угрозы популизма. По его мнению, Украине необходимо формировать долгосрочную государственную стратегию, ориентированную на укрепление семьи, воспитание детей и повышение гражданской ответственности.

«Популизм разрушает государства в долгосрочной перспективе. Решения должны принимать люди, для которых будущее страны стоит дороже сиюминутной выгоды», — резюмировал Пётр Кульпа.

Выступление польского эксперта вызвало широкий резонанс среди участников форума и стало одной из наиболее обсуждаемых тем мероприятия, вновь подняв дискуссию о качестве государственного управления, будущем украинских реформ и роли эффективных институтов в развитии современного государства.